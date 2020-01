auch in der zweiten Börsenreihe gibt es einen neuen Rekord: Am vergangenen Freitag überwindet der MDAX die Marke von 28.700 Punkten und markierte damit ein neues Allzeithoch. Aktuell notiert der Index der mittelgroßen Werte etwas tiefer, befindet sich bei rund 28.670 Punkten immer noch komfortable 0,7 Prozent im Plus. Dabei profitiert der MDAX auch davon, dass die Mitglieder des 60 Werte starken Index aus den unterschiedlichsten Branchen stammen. So bildet der MDAX etwa Banken und Versicherungen, ...

