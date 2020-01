PERIOD COMPANY EVENT MARKET TICKER 05.06.2019 Frigate FRGTE Subscription period RIG 10.04.2020 20.01.2020 Lietuvos Respublikos Vyriausybe Government VLN LTGCB02029A LTGNB02029A securities auction 22.01.2020 Tallinna Vesi TVEAT Sales figures TLN 22.01.2020 CP Funding 1 Plc CPFB000020FA Initial TLN listing/admission 23.01.2020 Tallinna Kaubamaja Grupp TKM1T Interim report, 12 TLN months 24.01.2020 Medicinos bankas OPMB070025A Coupon payment date VLN 24.01.2020 Olainfarm OLF1R Extraordinary RIG General Meeting 25.01.2020 ExpressCredit EXPC150020A Coupon payment date RIG 25.01.2020 ExpressCredit EXPC140021FA Coupon payment date RIG For more information please visit full investor calendar: https://nasdaqbaltic.com/statistics/en/calendar. Nasdaq Baltic Issuer Services +370 525 31459 (Vilnius) +371 672 12431 (Riga) +372 640 8800 (Tallinn) https://www.nasdaqbaltic.com/ Nasdaq Baltic is a common name for exchanges, regulated markets, alternative markets First North operated by Nasdaq companies in the Baltic states, i.e. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS and AB Nasdaq Vilnius.