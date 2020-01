Ähnlich wie im September und den Anschlägen auf eine saudische Ölraffinerie explodierte der Ölpreis kurzfristig, vergleichbar erging es dem Energieträger Mitte Januar, als der iranische General Soleimani zielgerichtet exekutiert wurde. Auch diesmal kam es zeitweise zu einer Preisexplosion über die Hürde von 69,50 auf 71,75 US-Dollar. Eine befürchtete Eskalation blieb jedoch aus, schnell fiel der Ölpreis wieder deutlich zurück und stabilisierte sich erst an seinem mehrmonatigen Aufwärtstrend um 63,55 US-Dollar. Wer die Chance auf eine Erholung nicht auslassen möchte, könnte durchaus die gestartete Gegenbewegung auf kurzfristiger Basis handeln.

Fibonacci-Reihen ausschlaggebend

Setzt man die gesamte Abwärtsbewegung von 71,75 US-Dollar auf den letzten Tiefpunkt von 63,55 US-Dollar das Fibonacci-Reracement an, schmiegen sich die Niveaus von 38,2 sowie 61,8 % ideal an die zwischengeschalteten Pausen der vorausgegangenen Aufwärtsbewegung an. Genau diese Niveaus können jetzt als potenzielle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...