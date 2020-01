Nachdem sich führende europäische Spritzgießmaschinen-Hersteller zur Teilnahme an der Kuteno entschieden haben, ziehen nun auch Hersteller rund um die Extrusion nach. So präsentiert auch Reifenhäuser, Hersteller von Extrusionsanlagen, vom 12. bis 14. Mai 2020 seine Technologien in Rheda-Wiedenbrück. Auch die Extrusionsperipherie weist mit Erstausstellern wie Hans von der Heyde eine stärkere Präsenz. ...

