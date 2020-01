Sunnyvale, Kalifornien und München (ots/PRNewswire) - - Google Cloud-Technologien für die neue Betriebsplattform des Lufthansa-KonzernsGoogle Cloud gab heute bekannt, dass die Lufthansa Group, der umsatzstärkste Luftfahrtkonzern der Welt, Google Cloud als einen strategischen Partner für die Optimierung ihrer operativen Performance ausgewählt hat. Die Lufthansa Group wird ihre auf die einzelnen Airlines fokussierten Systeme und Datenquellen in einer einheitlichen Plattform zusammenfassen und dazu die Infrastruktur und die führenden Machine-Learning-Lösungen von Google Cloud nutzen."Indem wir Google-Cloud-Technologie mit der operativen Expertise der Lufthansa Group kombinieren, treiben wir die Digitalisierung unserer Prozesse noch weiter voran", so Dr. Detlef Kayser, Vorstandsmitglied Ressort Airline Resources & Operations Standards der Lufthansa Group. "Damit können wir künftig potenzielle Unregelmäßigkeiten im Flugbetrieb noch früher erkennen und zeitnah Gegenmaßnahmen einleiten."Die neue Betriebsplattform der Lufthansa Group berücksichtigt die für einen stabilen Betrieb zentralen Faktoren - unter anderem Flugzeugwechsel und -wartung sowie Einsatzplanung der Besatzungen - und optimiert deren Zusammenspiel. Die Plattform wird Empfehlungen für die Verbesserungen bei der Fluggastpünktlichkeit bereitstellen sowie für die Einhaltung von Flugplänen - auch bei wetterbedingten Störungen oder Verzögerungen, die durch eine Flugraumüberlastung entstehen können. Ein Google-Cloud-Team wird die Lufthansa Group vor Ort bei der Planung und der Implementierung der Plattform unterstützen und dabei eng mit den Betriebs- und IT-Experten der Lufthansa Group zusammenarbeiten."Diese Zusammenarbeit bietet uns eine große Chance, den Flugbetrieb der Zukunft zu revolutionieren", sagt Thomas Kurian, CEO von Google Cloud. "Wir vereinen die Stärken der Lufthansa Group mit denen von Google Cloud und wollen so gemeinsam die größten Herausforderungen der zur Lufthansa Group gehörenden Fluglinien meistern. So verbessern wir das Reisen für die mehr als 145 Millionen Passagiere, die jedes Jahr mit diesen Airlines fliegen."Die Lufthansa Group ist der umsatzstärkste Luftfahrtkonzern der Welt und Marktführer im europäischen Luftverkehrssektor. In 2018 erzielte die Lufthansa Group einen Umsatz von 35,8 Milliarden Euro. Die Lufthansa Group verzeichnete mehr als 145 Millionen Fluggäste und beschäftigt mehr als 135.000 Mitarbeiter (2019). Die Fluglinien der Lufthansa Group bedienen rund 270 Ziele in 105 Ländern (Stand: Winter 2019/2020).Weiterführende Links:Google Cloud-Lösungen für KI und maschinelles LernenÜber Google CloudGoogle Cloud hält für Unternehmen sowohl führende Plattform-Services, Infrastruktur- sowie Branchenlösungen als auch das entscheidende Fachwissen bereit, damit Kunden ihr Geschäft neu definieren können - mit datengestützten Innovationen und auf einer modernen Computing-Infrastruktur. Google Cloud liefert Unternehmenslösungen, die auf die Spitzentechnologie von Google zurückgreifen und unterstützt Unternehmen dabei, effizienter zu arbeiten, in einer modernen Umgebung wachsen zu können und innovativer zu sein. Kunden in über 150 Ländern vertrauen auf Google Cloud als zuverlässigen Partner, um ihre wichtigsten geschäftlichen Herausforderungen zu meistern.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1078040/Google_Cloud_Lufthansa_Group.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1032194/Google_Cloud_Logo.jpgPressekontakt:Lilian Randzio-Niedermeier+49 (0)1520 2683262lilianrandzio@google.comOriginal-Content von: Google Cloud, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/140462/4496267