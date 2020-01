FRANKFURT (Dow Jones)--Weiterhin kaum verändert zeigen sich die DAX-Futures am Montag während des Übergangs aus dem asiatisch in den europäisch geprägten Handel. Der März-Kontrakt fällt gegen 8.05 Uhr um 4 auf 13.523,5 Punkte. In den Handel gegangen war er mit 13.539,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.541,5 und das Tagestief bei 13.518 Punkten. Umgesetzt wurden bisher knapp 2.900 Kontrakte.

Der zuletzt gelungene Ausbruch aus der Flaggenformation deutet aus technischer Sicht einen Test des Rekordstands bei knapp 13.600 in der Kasse an. Insofern wird dort auch der nächste technische Widerstand für den Future ausgemacht. Als unterstützt gilt der Future beim mittelfristigen Aufwärtstrend bei 12.880 Punkten.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/err

(END) Dow Jones Newswires

January 20, 2020 02:08 ET (07:08 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.