FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert am Montag im Handelsverlauf etwas leichter. Während des Übergangs aus dem asiatisch in den europäisch geprägten Handel gegen 8.10 Uhr fällt der März-Bund um 13 Ticks auf 171,57 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 171,76 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 171,76, das Tagestief bei 171,55 Prozent. Umgesetzt wurden bisher gut 5.800 Kontrakte.

Fundamentale Impulse dürften zunächst Mangelware sein, da wartet der Markt bereits auf den ZEW-Index am Dienstag. Auch wegen des US-Feiertags zum Martin-Luther-King-Day erwarten Marktteilnehmer ein ruhiges Geschäft. Bestimmend sei nach wie vor der Abwärtstrend bei aktuell 172,13 Prozent, heißt es bei der Helaba. Unterstützungen sieht das Haus um 171 und bei 170,65 Prozent.

DJG/hru/err

(END) Dow Jones Newswires

January 20, 2020 02:15 ET (07:15 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.