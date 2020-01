Mit Ausnahme vom letzten Freitag sah der AFC Energy-Kurs ISIN: GB00B18S7B29 in der vergangenen Woche etwas lustlos aus. Trotzdem bleiben wir optimistisch und trauen der Aktie in den kommenden Tagen noch viel mehr zu und eine Verdoppelung des aktuellen Kurses liegt durchaus in unserem Vorstellungsvermögen. AFC Energy ist keine Aktie für sicherheitsbewusste Anleger, sondern ist eher in der Zockerszene angesiedelt. Ohne eine Meldung gab es am Freitag ...

