• 1,075 Milliarden US-Dollar Assets under Management • Fokus auf internationalen Anleihen und anderen Schuldverschreibungen • Fonds für Investoren in Deutschland zugänglich Bereits zwei Jahre nach Auflage* erreicht der La Française Rendement Global 2025 Fonds 958 Millionen Euro (1,075 Milliarden US-Dollar) in Assets under Management. Der Laufzeitfonds verfügt über ein diversifiziertes globales Portfolio mit 160 ...

