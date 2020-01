Berlin (ots) - Anmoderationsvorschlag: Wie würde Europa aussehen, wenn die Nazis den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätten? Mit diesem Gedankenspiel hat sich der englische Autor Robert Harris ja schon mal in seinem in Berlin spielenden fiktiven Thriller "Vaterland" beschäftigt. Der durch seine historische "Shardlake"-Krimiserie berühmt gewordene Autor C. J. Sansom spinnt diesen Faden jetzt noch ein Stück weiter: "Feindesland" heißt sein in London spielender Widerstandsroman - und diesen extrem spannenden Bestseller aus England gibt's jetzt bei Audible als Hörbuch. Oliver Heinze hat für Sie schon mal reingehört.Sprecher: London 1952: 12 Jahre nach der Niederlage im sogenannten kurzen Konflikt von 1940 ist England nur noch ein trister, gleichgeschalteter Satellitenstaat im vom Nazi-Deutschland besetzten Europa. Das Leid der Menschen ist groß:O-Ton 1 (Feindesland, 20 Sek): "Es ist überall in Europa dasselbe. Die Verherrlichung des Landlebens. Das Herzstück des nationalistischen Traumes. Seht euch das an." Sie sahen Menschen arbeiten, tief gebückt pflanzten sie spindeldürre Bäumchen. Eine müde Frau in Mantel und Kopftuch schleppte ein verdrecktes Kind in eine der Hütten.Sprecher: Zwar durften die Engländer ihr Empire mit den Kolonien in Übersee behalten, doch der Widerstand gegen die deutschen Besatzer wächst. Organisiert wird der von dem im Untergrund abgetauchten ehemaligen Premierministerkandidaten Winston Churchill.O-Ton 2 (Feindesland, 21 Sek): Er war Vizekönig von Indien gewesen, jahrelang einer der höchsten Minister, ein kühler, zuverlässiger olympischer Aristokrat, vertrauenswürdig und hochgeachtet. Und die meisten Tories hatten Churchill seine Vergangenheit als Liberaler noch nicht verziehen. Sie hielten ihn für einen Abenteurer, unzuverlässig, nicht urteilsfähig.Sprecher: Jetzt organisiert Churchill den großen Gegenschlag und holt dafür auch treue Staatsdiener mit an Bord. Zum Beispiel auch den Kriegsveteran David, der mit fliegenden Fahnen zur Resistance wechselt.O-Ton 3 (Feindesland, 22 Sek): Das Erste, worüber sie sprachen, war, wie David sich Zutritt zu dem Raum verschaffen könnte, in dem die vertraulichen Akten aufbewahrt wurden. David konnte sich nicht vorstellen, wie er dort hineinkommen sollte, denn die einzigen Angestellten, die einen Schlüssel besaßen, waren Dabb, der Registrar, und die Frau, die den Raum mit den Geheimakten verwaltete, Miss Bennett.Sprecher: Von solchen Problemen lassen sich die erfahrenen Widerstandskämpfer aber nicht mehr aufhalten:O-Ton 4 (Feindesland, 30 Sek): "Wie wäre es, wenn Sie sich mit ihr anfreunden, vielleicht gelegentlich mit ihr zum Lunch ausgingen? Dann könnten Sie es vielleicht so einrichten, dass Sie den Schlüssel mal zu sehen bekommen." "Schlagen Sie vor, ich soll ..." "Das Mädchen verführen? Im Idealfall nicht. Das könnte Klatsch und Schwierigkeiten nach sich ziehen, Sie sind schließlich verheiratet." "Aber Sie könnten sich mit ihr anfreunden, ihr ein bisschen was vorgaukeln." "Wir alle müssen jetzt Dinge tun, die wir lieber nicht täten."Abmoderationsvorschlag: Ob den englischen Widerständlern der große Befreiungsschlag gegen die nazideutschen Besatzer gelingt, hören Sie ab sofort in "Feindesland" von C. J. Sansom. Seine fesselnde Version der Geschichtsschreibung gibt es ab sofort bei Audible. Weitere Infos dazu gibt es unter www.audible.de/ep/hoerbuch-tipp (http://www.audible.de/ep/hoerbuch-tipp).Pressekontakt:Audible GmbHSilvia JonasTel.: 030-310 191 132Mail: silvia.jonas@audible.deOriginal-Content von: Audible GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56459/4496293