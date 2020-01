Positive Entwicklung des KMU-Anleihemarktes in Deutschland: Platziertes Volumen steigt um 19 % auf 1,36 Mrd. EuroDGAP-News: IR.on Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Studie/Anleihe Positive Entwicklung des KMU-Anleihemarktes in Deutschland: Platziertes Volumen steigt um 19 % auf 1,36 Mrd. Euro20.01.2020 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Positive Entwicklung des KMU-Anleihemarktes in Deutschland: Platziertes Volumen steigt um 19 % auf 1,36 Mrd. Euro* Studie der IR.on AG zum Jahresrückblick 2019 und Ausblick 2020* Emissionszahl steigt das dritte Jahr in Folge (40 Emissionen; +14 %)* Immobiliensektor weiterhin dominierend* Sinkende Ausfallquote: Lediglich ein insolventer Emittent in 2019* Ausblick: Emissionsbanken rechnen mit durchschnittlich 23 Emissionen für 2020Köln, 20. Januar 2019 - Der deutsche Markt für KMU-Anleihen hat sich auch im Jahr 2019 deutlich positiv entwickelt. Insgesamt wurden 40 Emissionen von 35 Unternehmen mit einem platzierten Volumen von 1,36 Mrd. Euro (Vorjahr: 35 Emissionen; 1,14 Mrd. Euro) durchgeführt. Dies entspricht einer Steigerung der Transaktionszahl gegenüber dem Jahr 2018 um 14 % und des Volumens um 19 %. Verglichen mit dem angestrebten Zielvolumen der Anleiheemissionen von 1,77 Mrd. Euro lag die Platzierungsquote bei durchschnittlich rund 77 % (Vorjahr: 71 %). Der Kupon erhöhte sich im Durchschnitt über alle Transaktionen um 46 Basispunkte auf 5,57 % p.a. Das ergibt ein von der Investor Relations-Beratung IR.on AG durchgeführter Jahresrückblick zum deutschen KMU-Anleihemarkt.Dominierende Branche unter den 35 KMU-Anleiheemittenten in 2019 war erneut der Immobiliensektor (10 Unternehmen; 29 % der Emittenten). Insgesamt zeichnet sich allerdings ein Trend hin zu größerer Branchenvielfalt ab. Die zunehmende Differenzierung deutet auf eine Sättigung einzelner Sektoren hin. Rang zwei teilten sich die Finanzdienstleister und Beteiligungsunternehmen (jeweils vier Emittenten; 11 %), gefolgt von den Branchen Automotive und Rohstoffe (jeweils drei Emittenten; 9 %).Die Hälfte der Emissionen wurde vollplatziert (20 Emissionen). Damit lag der Anteil vollplatzierter Anleihen mit 50 % auf Vorjahresniveau (49 %). Überdurchschnittlich erfolgreich waren dabei Folgeemittenten (25 Emissionen, 60 % vollplatziert), während Debütanleihen lediglich zu 33 % vollplatziert wurden.Bei den Emissionsvolumina lag das Gros der Transaktionen im Bereich bis zu 30 Mio. Euro (24 Anleihen, 60 %). Vier Emissionen (Katjes International, 2 Anleihen von S Immo, UBM Development) lagen zwischen 100 Mio. und 150 Mio. Euro (gemäß Studienkriterien die Obergrenze des KMU-Segments).Die Laufzeiten von KMU-Anleihen in 2019 reichen von vier bis zehn Jahre, wobei fünfjährige Laufzeiten weiterhin am häufigsten vertreten sind (25 Anleihen, 62,5 %). Die Ausfälle gingen nochmals zurück: Waren es 2018 noch drei Insolvenzen (Volumen: 5,2 Mio. Euro) gewesen, fiel 2019 lediglich der Golfsport-Ausrüster Golfino mit einem geringen Anleihevolumen von 4 Mio. Euro aus.Ausblick 2020: Weitere Stabilisierung des KMU-AnleihemarktesZum Ausblick für 2020 hat IR.on neun im KMU-Segment aktive Emissionsbanken befragt. Im Durchschnitt erwarten diese für das kommende Jahr 23 Emissionen.Frederic Hilke, Berater der IR.on AG: "Die Emissionshäuser sind mit ihrer Prognose optimistischer als zu Beginn des letzten Jahres (21 Emissionen), jedoch zurückhaltend im Vergleich zum tatsächlichen 2019er Niveau. Insgesamt sehen die Bankenvertreter eine weitere Stabilisierung und Professionalisierung des Segments."Bei den Zinssätzen gehen alle Emissionsbanken von stabilen Kupons aus. Top-Branche bleibt der Immobiliensektor, wo sich nach Einschätzung der Bankenvertreter der Superzyklus fortsetzen wird. In den Bereichen Automotive sowie Industrie/Capital Goods werden aufgrund der Branchentransformation bankenunabhängige Finanzierungsformen an Bedeutung gewinnen.Während die Wahl des Börsensegments und Credit Ratings für das Gelingen der Transaktion eher unbedeutend sind, weist die Mehrheit der befragten Banken auf die zunehmend erfolgskritische Bedeutung von Transparenz am Anleihemarkt hin, gerade im Hinblick auf Finanzkennzahlen und Geschäftsmodell. Dies steht im Einklang mit der in diesem Jahr zu beobachtenden Tendenz hin zu öffentlichen Angeboten (82,5 %) und weniger Privatplatzierungen. So erwarten die Banken auch für 2020, dass öffentliche Angebote überwiegen werden.Insgesamt hat sich die Kommunikation von Anleiheemittenten verbessert, wie die in der Studie untersuchten Basiskriterien für die Investor Relations-Arbeit zeigen. Frederic Hilke: "Wir haben auch in diesem Jahr die IR-Webseiten der 40 Emittenten hinsichtlich grundlegender IR-Informationen untersucht und mit einem Transparenzindex ("IR.score") versehen. Gegenüber dem Vorjahr hat sich der durchschnittliche IR.score verbessert. Dennoch entspricht knapp ein Drittel der Webseiten (11 Emittenten) mit einem Score von 3,5 oder niedriger nicht dem von Investoren geforderten Informationsstandard. Gerade Erstemittenten zeigen hier Defizite."Eine Zusammenfassung der Erhebung ist über die Website der IR.on AG unter https://ir-on.com/kmu-anleihen/ erhältlich.Über die IR.on AGDie IR.on AG ist eine unabhängige Beratungsgesellschaft für Investor Relations und Finanzkommunikation. Sie begleitet branchenübergreifend Unternehmen aller Größenklassen bei der Entwicklung von Investor Relations Strategien, im IR-Tagesgeschäft, als IR Interimsmanager, bei Kapitalmarkttransaktionen und in Spezialsituationen wie Krisen oder Restrukturierungen sowie bei der Pressearbeit mit Finanz- und Wirtschaftsmedien.Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen mit Sitz in Köln und Frankfurt am Main ist inhabergeführt. Die Berater der IR.on AG vereinen Erfahrungen aus über 300 Kommunikationsprojekten, mehr als 180 realisierten Geschäfts- und Quartalsberichten sowie rund 100 Kapitalmarkttransaktionen, darunter 30 KMU-Anleiheemissionen.Kontakt: IR.on Aktiengesellschaft Mittelstr. 12-14, Haus A 50672 KölnT +49 221 9140-970 F +49 221 9140-978E info@ir-on.com http://www.ir-on.comEmittent Branche Lau- Kupon Ziel-volu- Platziertes fze- (p. men (in Volumen (in it a.) Mio. EUR) Mio. EUR) Aves Schienenlogistik Logistik 201- 5,25 40,0 30,2 1 GmbH & Co. KG 9/2- % 4 Aves Transport 1 GmbH Logistik 201- 5,25 3,0 3,0 & Co. KG 9/2- % 4 Aves Transport 1 GmbH Logistik 201- 5,25 5,0 5,0 & Co. KG 9/2- % 4 Deutsche Rohstoff AG Rohstoffe 201- 5,25 100,0 87,1 9/2- % 4 Deutsche Lichtmiete Indus- 201- 5,25 50,0 37,5 AG triegüter 9/2- % 5 DIOK RealEstate AG Immobilien 201- 6,00 20,0 20,0 8/2- % 3 Ekosem-Agrar AG Lebensmit- 201- 7,50 100,0 40,6 tel & 9/2- % Getränke 4 ERWE Immobilien AG Immobilien 201- 7,50 40,0 12,5 9/2- % 3 Euroboden GmbH Immobilien 201- 5,50 40,0 40,0 9/2- % 4 Eyemaxx Real Estate Immobilien 201- 5,50 50,0 37,0 AG 9/2- % 4 FCR Immobilien AG Immobilien 201- 5,25 30,0 26,1 9/2- % 4 Ferratum Capital Finanz- 201- 5,50 100,0 80,0 Germany GmbH dienstleis- 9/2- % tungen 3 Frener & Reifer Constructi- 201- 5,00 6,0 n/a Holding AG on & 9/2- % Materials 4 Freund & Partner GmbH Finanz- 201- 5,25 15,0 15,0 Steuerberatungsgesell- dienstleis- 9/2- % schaft tungen 7 Hörmann Industries Beteiligun- 201- 4,50 50,0 50,0 GmbH gen 9/2- % 4 HSV Fußball AG Freizeit 201- 6,00 17,5 17,5 9/2- % 6 Huber Automotive AG Automotive 201- 6,00 25,0 12,5 9/2- % 4 IuteCredit Finance Finanz- 201- 13,00 40,0 40,0 S.à.r.l. dienstleis- 9/2- % tungen 3 Joh. Friedrich Indus- 201- 6,25 15,0 20,0 Behrens AG triegüter 9/2- % 4 Jung, DMS & Cie. Pool Finanz- 201- 5,50 25,0 25,0 GmbH dienstleis- 9/2- % tungen 4 Katjes International Beteiligun- 201- 4,25 100,0 110,0 GmbH & Co. KG gen 9/2- % (Süßwaren) 4 M Objekt Real Estate Immobilien 201- 6,00 35,0 11,8 Holding GmbH & Co. KG 9/2- % 4 Media and Games Beteiligun- 201- 7,00 25,0 5,0 Invest plc gen 9/2- % 4 Nordwest Industrie Beteiligun- 201- 4,50 20,0 15,0 Group GmbH gen 9/2- % 5 NZWL Neue ZWL Automotive 201- 6,50 15,0 8,2 Zahnradwerk Leipzig 9/2- % 5 PCC SE Chemie 201- 4,00 30,0 29,9 9/2- % 4 PCC SE Chemie 201- 4,00 25,0 25,0 9/2- % 4 PCC SE Chemie 201- 4,00 30,0 29,4 9/2- % 5 S Immo AG Immobilien 201- 1,88 150,0 150,0 9/2- % 6 S Immo AG Immobilien 201- 2,00 100,0 100,0 9/2- % 9 Saxony Minerals & Rohstoffe 201- 7,75 30,0 5,2 Exploration AG 9/2- % 5 Schlote Holding GmbH Automotive 201- 6,75 25,0 25,0 9/2- % 4 Semper idem Underberg Lebensmit- 201- 4,00 60,0 60,0 AG tel & 9/2- % Getränke 5 SeniVita Social Immobilien 201- 9,00 10,0 8,7 Estate AG 9/2- % 4 SeniVita Social Immobilien 201- 7,00 20,0 8,7 Estate AG 9/2- % 3 Terragon AG Immobilien 201- 6,50 20,0 25,0 9/2- % 4 UBM Development AG Immobilien 201- 2,75 120,0 120,0 9/2- % 5 UniDevice AG Handel 201- 6,50 20,0 2,1 9/2- % 4 Veragold Mining Rohstoffe 201- 5,00 100,0 n/a Company 9/2- % 4 VST Building Constructi- 201- 7,00 15,0 15,0 Technologies AG on & 9/2- % Materials 4 Ø 1.771,5 1.358,56 5,57 % Kriterien für KMU-Anleihen: Emissionsvolumen bis zu 150 Mio. Euro; Stückelung pro Schuldverschreibung 1.000 Euro; Börsennotierung der Anleihe20.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de956655 20.01.2020