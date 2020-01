EUR/USD steigt und hat die 1,1100 im Blick - 55-Tage-SMA bietet eine Unterstützung - EZB C. Lagarde hält später eine Rede - die Gemeinschaftswährung konnte sich vom Rückgang am Freitag erholen und so kletterte der EUR/USD in den Bereich der 1,1100, wo er einen leichten Gewinn verbucht. EUR/USD Fokus auf USD, EZB Das Paar Stand am Freitag in Reaktion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...