BERLIN (Dow Jones)--Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, hat das Ergebnis der Libyen-Konferenz von Berlin skeptisch bewertet und Zweifel gezeigt, ob die Konfliktparteien ab sofort gänzlich von einer militärischen Lösung absehen würden. "Zunächst einmal gibt es noch nichts, was überwacht werden kann. Wir haben im Augenblick nur eine Waffenruhe, wir haben noch keinen vereinbarten Waffenstillstand", sagte Ischinger im ARD-"Morgenmagazin".

"Das ist ehrlich gesagt natürlich auch der Schwachpunkt der gegenwärtigen Lage: Die beiden eigentlichen Streithähne haben ja noch nicht einmal sich in einem Raum zusammengefunden", monierte der Sicherheitsexperte. Diese müsse man erst einmal zusammenbringen. "Wenn Sie in einem militärischen Konflikt von Krieg zu Frieden gehen wollen, müssen Sie eine Lage erreichen, in der die Streithähne davon überzeugt sind, dass sie den Konflikt nicht mehr militärisch gewinnen können", betonte Ischinger laut dem Sender. Man dürfe die Frage stellen, ob zum Beispiel General Chalifa Haftar tatsächlich die Überzeugung der Kanzlerin teile, dass es keine militärische Lösung gebe.

Der Berliner Beschluss vom Wochenende könne für alle Beteiligten erst dann bindend wirken, wenn in New York vor den Vereinten Nationen eine nach Kapitel 7 der UN-Charta definierte Resolution durchsetzungsfähig gemacht werde, sagte Ischinger. "Das müssen wir jetzt auch erst mal abwarten, ob die fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats ... bereit sind, das zu tun."

Die Teilnehmerländer der Konferenz hatten am Sonntag ein Abschlussdokument beschlossen, das zu einem Ende des Bürgerkrieges in dem nordafrikanischen Land führen soll. Dazu zählen eine Waffenruhe und ein Stopp aller Waffenlieferungen an die Konfliktparteien. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte sich zum Abschluss der Konferenz aber zurückhaltend zu Spekulationen über eine internationale Schutztruppe unter möglicher Beteiligung der Bundeswehr gezeigt. Am Montag wollen auch die Außenminister der Europäischen Union über die Lage in Libyen beraten.

January 20, 2020

