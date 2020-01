Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4) will der Hauptversammlung am 17. März 2020 für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende von 0,66 Euro je Aktie vorschlagen, wie der Konzern am Montag berichtete. Die Dividende wird wieder wahlweise als Aktiendividende angeboten. Im letzten Jahr wurden 0,48 Euro je Aktie ausgeschüttet. Damit soll die Dividende um 37,5 Prozent erhöht werden. Auf Basis des ...

