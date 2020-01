NEW YORK, 20. Januar (WNM/Morningstar) - Das Interesse der Investoren an nachhaltigen Investmentfonds ist im Jahr 2019 weiter gestiegen. Ein Grund seien die befürchteten Risiken für die Weltwirtschaft, die der Klimawandel mit sich bringen könnte. Anleger haben 2019 20,6 Milliarden US-Dollar in US-amerikanische nachhaltige Investmentfonds investiert. Damit haben sich Nettozuflüsse von 5,5 Milliarden US-Dollar aus dem Jahr 2018 beinahe vervierfacht, schreibt der Datenanbieter Morningstar (https://www.morningstar.com/articles/961765/sustainable-fund-flows-in-2019-smash-previous-records). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...