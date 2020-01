FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS INITIATES BODYCOTE PLC WITH 'EQUAL WEIGHT' - TARGET 910 PENCE - BARCLAYS INITIATES HALMA WITH 'EQUAL WEIGHT' - TARGET 2030 PENCE - BARCLAYS INITIATES IMI PLC WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 1320 PENCE - BARCLAYS INITIATES RENISHAW WITH 'UNDERWEIGHT' - TARGET 2940 PENCE - BARCLAYS INITIATES ROTORK WITH 'EQUAL WEIGHT' - TARGET 330 PENCE - BARCLAYS INITIATES SMITHS GROUP WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 1935 PENCE - BARCLAYS INITIATES SPECTRIS WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 3320 PENCE - BARCLAYS INITIATES SPIRAX-SARCO WITH 'EQUAL WEIGHT' - TARGET 8300 PENCE - BARCLAYS INITIATES VESUVIUS WITH 'EQUAL WEIGHT' - TARGET 495 PENCE - BARCLAYS RAISES BREEDON PRICE TARGET TO 92 (78) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES GYM GROUP PRICE TARGET TO 350 (300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES MELROSE INDUSTRIES PRICE TARGET TO 270 (250) P - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS AVON RUBBER TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 2300 (1800) PENCE - BERENBERG CUTS COATS GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 80 (90) PENCE - BERENBERG RAISES BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 860 (735) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES DIPLOMA PLC PRICE TARGET TO 1725 (1350) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 985 (915) PENCE - 'SELL' - BERENBERG RAISES UDG HEALTHCARE TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 920 (850) PENCE - BERENBERG RAISES VESUVIUS PRICE TARGET TO 565 (485) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES HAYS PRICE TARGET TO 150 (140) PENCE - 'UNDERPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 1280 (1230) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES ROTORK PRICE TARGET TO 330 (320) PENCE - 'HOLD' - FTSE INDICATED +0.07% TO 7680 (CLOSE: 7674.56) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS ASCENTIAL PLC TARGET TO 541 (568) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN CUTS WPP TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 1160 PENCE - GOLDMAN RAISES DAILY MAIL PRICE TARGET TO 706 (648) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 769 (690) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES ITV PRICE TARGET TO 171 (140) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES LEARNING TECHNOLOGIES GROUP TARGET TO 162 (137) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES RELX PRICE TARGET TO 2408 (2378) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 692 (653) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS HASTINGS GROUP PRICE TARGET TO 180 (185) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM RAISES AFH FINANCIAL PRICE TARGET TO 569 (484) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS HASTINGS GROUP PRICE TARGET TO 155 (165) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 3800 (3900) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RPT/JPMORGAN RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 4890 (4850) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS CAPITA GROUP TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 140 (130) PENCE - UBS RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 960 (900) PENCE - 'NEUTRAL'



- GOLDMAN RAISES AUTO TRADER GROUP TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 688 (604) PENCE



