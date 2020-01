Eine gute Geschäftsidee ist nett. Über den Erfolg bei Kunden und Investoren aber entscheidet meist die Art der Präsentation. Nur wie gelingt die? Eine Spurensuche bei den Großmeistern der Selbstvermarktung.

Vier Milliarden Dollar eroberte sich WeWork-Gründer Adam Neumann auf dem Rücksitz einer Limousine im New Yorker Stadtverkehr. Auf dem Weg zum Flughafen leierte er dem japanischen Business-Tycoon Masayoshi Son vor ein paar Jahren das Risikokapital aus dem Kreuz, wie er später selbst erzählt hat. Neumann, ein geborener Geschichtenerzähler, köderte den Softbank-Chef mit seiner Vision, die Arbeitswelt völlig umzugestalten. Mit flexibel anmietbaren Büros samt frei Haus gelieferter Firmenkultur mit Büfett, Freibier und Vorträgen. Kein Büroflächenvermarkter, das wäre ja langweilig, sondern ein Techunternehmen. Und natürlich eines mit einer echten Mission.

Neumann hatte damals bereits Investoren und eine weltweit bekannte Marke. Das dürfte geholfen haben. Softbank-Chef Son legt später sogar noch mal sieben Milliarden Dollar nach. Doch auch wenn die rund elf Milliarden Dollar nach dem vergeigten Börsengang von WeWork nun als Fehlinvestition gelten, strahlt Neumann gerade für Gründer, die auf der Suche nach dem Startkapital sind, eine gewisse Faszination aus. Schließlich hat er es mit einer Idee von zweifelhafter Brillanz geschafft, große Investoren für sich und sein Unternehmen einzunehmen. Ihm ist gelungen, woran sich jeden Tag Tausende von Start-ups versuchen. Wie also geht das? Wie verkauft man sich - und seine Idee.

Um Antworten auf diese Fragen zu finden, hat sich an einem Nachmittag im November ein Dutzend Leute in einem kleinen Veranstaltungssaal im Erdgeschoss eines Bürogebäudes in Mountain View im Silicon Valley versammelt. Sie wollen wissen, wie man den perfekten Pitch landet. Einmal im Monat offeriert der Silicon Valley Entrepreneurs Toastmasters Club dazu ein anderthalbstündiges Training. In geschütztem Raum. Deshalb verrät hier niemand viel mehr von sich als seinen Vornamen. Sara, Pat, Alon, Hussein, Jack und Roman haben ihre Mittagspause geopfert. Sie hoffen auf Ratschlag und Unterstützung. Auf Tipps, wie sie die Selbstzweifel im Zaun und den Puls auf erträglicher Höhe halten können.

Weltweit gibt es solche Kurse für Gründer, doch nirgends sind sie so zahlreich und gut besucht wie im Silicon Valley, dem Tal der Milliarden und der Märchenerzähler. Mehrere Tausend Dollar für Einzeltrainings kann man hier ausgeben oder für 9,95 Dollar den Onlinekurs Pitch in Silicon Valley auf der Lernplattform Udemy buchen.

Nicht stehen bleiben, nicht tippeln

Das Training des Toastmasters Club hat für klamme Gründer einen wichtigen Vorteil: Es ist kostenlos. Vorne steht Roy Terry, der Anfang der Achtzigerjahre ins Silicon Valley kam und nun Gründern, aber auch Spitzenmanagern und Forschern hilft, ihre Ideen überzeugend zu präsentieren. Er greift zu einem Marker und skizziert seine Prinzipien auf einem Whiteboard: Welches Problem muss gelöst werden? Warum ist das nicht längst geschehen? Wie sieht meine Lösung aus - und warum ist sie überzeugend und einzigartig? Wie können wir gemeinsam gewinnen, und was brauchen wir dazu?

All das, rät Terry, soll beim allerersten Kontakt in nicht mehr als fünf Minuten verpackt werden. Am besten mit einer persönlichen Geschichte garniert. Einfach verständlich. Nun gibt Terry Regieanweisungen: Nicht auf der Stelle stehen bleiben oder herumtippeln, sondern sich bewegen und dabei den Augenkontakt ...

