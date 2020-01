Zürich (awp)- Die Schweizer Börse hat am Montag nach einem verhaltenen Start den Aufwärtstrend wieder aufgenommen. Der SMI steigt von Rekord zu Rekord. Das Geschäft verläuft laut Händlern aber in ruhigen Bahnen. "Wie meistens, wenn in den USA ein Feiertag ist, herrscht bei uns Flaute", sagt ein Händler. In den USA wird ...

Den vollständigen Artikel lesen ...