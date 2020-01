Hamburg (ots) - Europas führende Plattform für Garten- und Hausprojekte baut mit Dr. Sebastian Arendt ihre Geschäftsführung weiter aus. Der 40-Jährige hatte zuvor mehrere Führungspositionen bei der Baumarktkette Obi inne. Zuletzt hat Dr. Arendt den Inkubator OBI Next mit aufgebaut, das Österreichgeschäft des Baumarkts mitverantwortet sowie das Servicegeschäft für den Baumarkt aufgebaut. Dr. Arendt führt den digitalen Fachhändler gemeinsam mit Olivier Renaux, der bereits im Mai 2019 aus dem Management Team in die Geschäftsführung berufen wurde.GartenHaus GmbH blickt zum Start der neuen Gartensaison auf ein Umsatzwachstum in der DACH Region von 25% zurück und hat damit knapp 30 Mio. EUR Umsatz in 2019 erzielt. Dabei setzt die Wachstumsstrategie bislang auf die gesamthafte Unterstützung der Kunden in der Projektumsetzung - von der Beratung bis zur Umsetzung durch den Handwerker. Darüber hinaus steht der stetige Ausbau des Fachhandelssortiments im Bereich Gartenhaus, Sauna und Carport an. Für 2020 wird die Weiterentwicklung zum kompletten Projektanbieter für Garten und Haus weiter vorangetrieben. Neben den Portalen in Österreich und der Schweiz ist für 2020 auch die weitere Vorbereitung der Internationalisierung geplant. Die GartenHaus GmbH wird zudem die Produktion der Fachhandelsmarken Alpholz, FinnTherm und Terrando weiter ausbauen.Dr. Sebastian Arendt wird diese Entwicklung weiter konsequent vorantreiben und hat bei OBI bereits erfolgreich Themen wie Handwerkerservices sowie Projekt- und Logistiklösungen eingeführt. Der Düsseldorfer hat einen PhD in Entrepreneurship der RWTH Aachen und war langjährig Unternehmensberater der Boston Consulting Group sowie Mitglied der BCG Retail Practice Area.Bildmaterialhttps://www.gartenhaus-gmbh.de/presse/bildarchivÜber GartenHaus GmbHDie in Hamburg ansässige A-Z Gartenhaus GmbH wurde 2002 gegründet und ist mit monatlich 750.000 Nutzern Marktführer im Fachhandel für große Haus & Garten Produkte in Deutschland, Österreich und der Schweiz.Der Spezialist bietet in drei Ländershops Preisvergleichs- und Bestellmöglichkeit für über 30.000 Produkte und Dienstleistungen von 40 Produzenten. Mit den Eigenmarken Alpholz, CARLSSON und FinnTherm und Terrando bietet GartenHaus das größte Sortiment Europas. Das Produktsortiment umfasst u.a. Gartenhäuser, Saunen, Terrassen, Carports, Kinderspielgeräte, Zäune, Gartenmöbel u.v.m. Alle Produkte werden bis zur Bordsteinkante geliefert. Auf Wunsch wird das gesamte Kundenprojekt von der Beratung und Baugenehmigung über Fundament und Aufbau bis zur Wartung und Pflege der Produkte betreut. Das umfangreiche Serviceangebot umfasst Sondermodelle und Produktkonfiguratoren, mit den Kunden ihre Produkte individuell planen können.Pressekontakt:Daniela Moisel (Marketingleitung)Tel.: +49 40 537 9978 - 81Mobil: +49 172 5626 438E-Mail: d.moisel@gartenhaus-gmbh.dewww.gartenhaus-gmbh.de/presseGartenHaus GmbH onlinewww.gartenhaus-gmbh.dewww.gartenhaus.atwww.gartenhaus.chhttps://www.xing.com/companies/a-zgartenhausgmbhwww.twitter.com/gartenhausgmb/www.instagram.com/gartenhaus_gmbh/www.facebook.com/gartenhausgmbh/Original-Content von: GartenHaus GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127647/4496814