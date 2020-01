Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Diese Woche blickt der Markt wieder gespannt auf die EZB: was könnte die Zentralbank beim Euro für Impulse setzen? Commerzbank-Devisenexpertin Thu Lan Nguyen erklärt im Interview mit Moderatorin Viola Grebe, was sie in dieser Hinsicht von der neuen EZB-Chefin Christine Lagarde erwartet, wie sich das erste Teilabkommen im Handelskonflikt auf den US-Dollar auswirkt und ob Währungen auch als sicherer Hafen genutzt werden. Mehr dazu in der vollständigen Sendung.