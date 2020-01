Während an der Wall Street neue Rekorde geknackt werden, fehlen dem DAX zum Allzeithoch immer noch ein paar Punkte. In dieser Woche stehen Analysten zufolge die Chancen auf Höchstmarken aber gut. 20. Januar 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Schafft er es oder nicht? In dieser Woche ist die große Frage, ob dem DAX endlich der Sprung auf ein neues Allzeithoch gelingt. Am Freitag hatten gute Wirtschaftsdaten aus China und anhaltende Freude über das Teilabkommen im Handelsstreit zwischen den USA und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...