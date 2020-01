Die privaten Haushalte in Deutschland sparen fleißig weiter und verzichten dabei vermutlich aus Unwissenheit auf Rendite. Wie die Deutsche Bundesbank am Freitag in Frankfurt mitgeteilt hat, ist das Geldvermögen der Deutschen per Ende September 2019 auf den Rekordwert von 6302 Mrd. Euro gestiegen. Das bedeutete ein Plus von 1,1 Prozent gegenüber dem zweiten Quartal 2019. Leider...

Den vollständigen Artikel lesen ...