Der 45-Jährige ist seit 2003 bei der Graubündner Kantonalbank tätig; seit 2006 als Leiter Vertriebsentwicklung.Schwyz - Die Geschäftsleitung der Schwyzer Kantonalbank (SZKB) hat Dr. Patrick Caspar zum neuen Leiter Region Ausserschwyz der SZKB ernannt. Er wird die Leitung am 1. Februar 2020 übernehmen. Der 45-Jährige wohnt mit seiner Familie in Chur und ist seit 2003 bei der Graubündner Kantonalbank tätig; seit 2006 als Leiter Vertriebsentwicklung. In dieser Funktion konnte er breite Erfahrungen in...

