Bonn (ots) - Beim Weltwirtschaftsforum in Davos soll sich in diesem Jahr alles um den Klimaschutz drehen. Mit US-Präsident Donald Trump und Klimaaktivistin Greta Thunberg treffen dort zwei Persönlichkeiten aufeinander, deren Haltungen zum Thema nicht unterschiedlicher sein könnten. Während für Trump Profite an erster Stelle stehen, fordert Thunberg dazu auf, umgehend alle Zeichen auf Nachhaltigkeit zu stellen.Die Wirtschaft befindet sich in einem Dilemma. Wie lässt sich der Kampf gegen den Klimawandel mit den Interessen von Unternehmen, Arbeitnehmern und Aktionären vereinbaren? Wie viel Verantwortung sollten und können Unternehmer in Sachen Klimaschutz übernehmen? Wie sollten Konzerne mit der wachsenden Macht der Ökolobbyisten umgehen? Wie könnte eine Allianz von Ökonomie und Ökologie aussehen?Anke Plättner diskutiert mit:Sarna Röser, Bundesvorsitzende DIE JUNGEN UNTERNEHMERUlrich Thielemann, WirtschaftsethikerDieter Fockenbrock, HandelsblattProf. Rudi Kurz, Ökonom und im Beirat des BUND Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/4497018