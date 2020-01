Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bundesbank: Deutsches BIP dürfte im vierten Quartal stagniert haben

Die Bundesbank geht davon aus, dass die deutsche Wirtschaftsleistung im vierten Quartal 2019 stagniert hat. "Dabei setzte sich die konjunkturelle Zweiteilung fort", erklärte die Bundesbank in ihrem Monatsbericht. "Auftrieb kam nach wie vor von der Binnenwirtschaft. "Ein Ende des Baubooms zeichnet sich weiterhin nicht ab. Demgegenüber hielt die Abwärtsbewegung in der exportorientierten Industrie an." Zuletzt hätten sich jedoch Anzeichen dafür gemehrt, dass sich das verarbeitende Gewerbe mit Beginn des neuen Jahres stabilisieren könnte.

Bundesbank: Kreditvergabe auch durch Geldpolitik angeschoben

Die Buchkredite deutscher Banken an nicht-finanzielle Unternehmen in Deutschland sind seit 2014 nachhaltig und über alle Laufzeiten, Wirtschaftszweige und Bankengruppen gestiegen. Nach Ansicht der Bundesbank lässt sich dieser Aufschwung aber nur zum Teil durch die anhaltende Erholung der deutschen Wirtschaft und die gesunkenen Kosten der Kreditfinanzierung erklären. Zusätzlich hätten auch die geldpolitischen Sondermaßnahmen des Eurosystems eine Rolle gespielt, die über ihren rein zinssenkenden Effekt hinaus positiv auf die Kreditdynamik wirkten.

Internetfirmen warnen vor strengen EU-Regeln für künstliche Intelligenz

Der Verband der großen Internetfirmen hat vor zu strengen EU-Regeln für künstliche Intelligenz (KI) gewarnt. Um Potenzial und Entwicklung in Europa nicht einzuschränken, sollte sich deren Regulierung auf "die sensibelsten KI-Anwendungen und Sektoren, etwa das öffentliche Gesundheitswesen, konzentrieren", erklärte der Verband der Computer- und Kommunikationsindustrie CCIA in einem Schreiben an die EU-Kommission. Die EU-Politik müsse "innovationsfreundlich" sein.

Ifo-Institut schlägt Abschaffung von Überhangmandaten vor

Das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung hat einen neuen Vorschlag für die Reform des Wahlrechts zum Bundestag in die Debatte gebracht. "Damit könnten die vielen Überhang- und Ausgleichsmandate abgeschafft und ein hoher zweistelliger Millionenbetrag gespart werden", erklärten die Ifo-Forscher Volker Meier und Niklas Potrafke. Der Ifo-Vorschlag sieht vor, einzelne Direktmandate nicht an den jeweiligen Sieger im Wahlkreis zu vergeben, wenn dadurch Überhangmandate entstehen würden.

Maas kündigt im Februar Folgetreffen zu Libyen-Gipfel auf Ministerebene an

Nach dem Libyen-Gipfel in Berlin hat die Bundesregierung bald ein weiteres hochrangiges Treffen mit den Teilnehmern angekündigt. Dieses werde Anfang Februar "auf der Ebene der Außenminister" stattfinden, sagte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) in Brüssel. Zudem werde der UN-Libyen-Gesandte Ghassan Salamé diese Woche die Konfliktparteien zu ersten Gesprächen einladen. Dabei gehe es darum, "aus der Waffenruhe einen Waffenstillstand zu machen".

Ischinger reagiert skeptisch auf Libyen-Konferenz

Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, hat das Ergebnis der Libyen-Konferenz von Berlin skeptisch bewertet und Zweifel gezeigt, ob die Konfliktparteien ab sofort gänzlich von einer militärischen Lösung absehen würden. "Zunächst einmal gibt es noch nichts, was überwacht werden kann. Wir haben im Augenblick nur eine Waffenruhe, wir haben noch keinen vereinbarten Waffenstillstand", sagte Ischinger im ARD-Morgenmagazin.

BMWi: CO2-Zertifikate sollen mit Kraftwerks-Aus gelöscht werden

Das Bundeswirtschaftsministerium will im Zuge des Kohleausstiegs sicherstellen, dass mit der Stilllegung von Kraftwerken auch entsprechende CO2-Zertifikate aus dem Markt genommen werden. "Es wird eine Regelung zur Löschung getroffen", versicherte die zuständige Ministeriumssprecherin, Anna Sophie Eichler, in Berlin. Die Details dazu würden derzeit noch ausgearbeitet. Auch das Umweltministerium bestätigte, dass frei werdende Emissionszertifikate entfernt würden. "Das Procedere ist noch nicht geklärt", ergänzte Sprecher Stephan Haufe.

Esken bekräftigt Forderung nach massiven staatlichen Investitionen

Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hat sich erneut für einen höheren Mindestlohn, mehr Tarifbindung und massive staatliche Investitionen stark gemacht. "Vor allem bei Schulen, Straßen und Brücken, also im Bereich der kommunalen Infrastruktur, muss stetig zusätzlich investiert werden", sagte Esken dem Weser-Kurier. Von der Union forderte sie Gesprächsbereitschaft. "Die Union muss ja auch sehen, dass wir vor riesigen Herausforderungen im Land stehen."

Paritätischer fordert Ende der Blockade bei Grundrente

Der Paritätische Wohlfahrtsverband hat die Union aufgefordert, das Gesetz zur Einführung einer Grundrente nicht zu blockieren. In einer Stellungnahme zum Entwurf bezeichnete der Verband die Grundrente als einen wichtigen Schritt zur Reform der Alterssicherung. Der Verband werte es als großen sozialpolitischen Fortschritt, Mindestsicherungselemente in das Rentensystem zu integrieren und dabei auf eine möglichst unbürokratische Lösung zu setzen. Jedoch seien die Hürden zur Erlangung der Grundrente noch deutlich zu hoch. Zudem forderte er Freibeträge.

