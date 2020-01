Renault plant noch in diesem Jahr den Start des rein elektrischen Twingo Z.E. Das kündigt der französische Hersteller nun im Rahmen der Bekanntgabe seiner Absatzzahlen des Jahres 2019 an. Früheren Gerüchten zufolge sollte der Twingo Z.E. erst 2022 kommen. Wie Renault zudem ankündigte, sollen neben dem Twingo Z.E im Rahmen der Elektrifizierungsoffensive in diesem Jahr auch mit "E-TECH"-Hybridmodellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...