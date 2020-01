BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeswirtschaftsministerium hat die Zuwendungen für die Forschung in mittelständischen Unternehmen neu ausgerichtet. "Mit dem neuen Zentralen Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) stellen wir allein in 2020 555 Millionen Euro zur Verfügung", erklärte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Gefördert würden innovative junge und kleine Unternehmen, Ersterfinder sowie der Wissenstransfer. "Auch Unternehmen in strukturschwachen Regionen erhalten noch bessere Förderbedingungen", betonte Altmaier.

Die Neuregelung ersetzt die zum Jahresende ausgelaufene Förderrichtlinie. Die Ausschreibung für die neue ZIM-Projektträgerschaft soll noch im ersten Quartal abgeschlossen sein. Förderanträge, die bis 31. Dezember eingegangen sind, sollen aber weiter von den bisherigen Projektträgern bearbeitet werden.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 20, 2020 07:43 ET (12:43 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.