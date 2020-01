Haikou, China (ots/PRNewswire) - Am 16. Januar begann in Haikou die dritte Sitzung des sechsten Volkskongresses der Provinz Hainan. Wie im Arbeitsbericht der Regierung dargelegt, soll laut Schätzungen von Shen Xiaoming, Gouverneur der Provinz Hainan, das BIP der Provinz Hainan 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 5,8 Prozent zunehmen. Die Provinz hat sich für dieses Jahr ein BIP-Wachstum von 6,5 Prozent zum Ziel gesetzt.



Laut des Arbeitsberichts der Volksregierung der Provinz Hainan stiegen die Einkünfte aus dem Tourismus in Hainan im Vergleich zum Vorjahr um 11,3 Prozent. Auch die Anzahl der Auslandstouristen nahm um 13,6 Prozent zu, was 9 Prozent über dem Landesdurchschnitt liegt. Das verfügbare Pro-Kopf-Einkommen der Stadt- und Landbevölkerung stieg um 8 Prozent und soll erneut um 8 Prozent bzw. 2020 um 8,2 Prozent steigen.



Laut des Berichts sind seit April 2018 über 7.700 internationale Fachkräfte aus Arbeitsgründen nach Hainan gezogen. 2019 sind das tatsächlich genutzte Auslandskapital und sowie die Anzahl der neu gegründeten mit ausländischen Mitteln finanzierten Unternehmen um über 100 Prozent gestiegen. Die Provinz möchte dieses Jahr 130.000 Arbeitsplätze in der Stadt schaffen.



Shen Xiaoming erklärte, dass 2020 das Jahr markiert, in dem rundum eine Wohlstandsgesellschaft geschaffen werden soll und der "13. Fünf-Jahres-Plan" abgeschlossen wird. Außerdem sei es ein entscheidendes Jahr für den Bau des Freihandelshafen von Hainan. Eine erfolgreiche Regierungsarbeit ist somit von Bedeutung. Hainan wird sich auf die folgenden Aufgaben konzentrieren: Zunächst soll der Bau des Freihandelshafens beschleunigt und die Öffnungspolitik gefördert werden. Zweitens soll die institutionelle Innovation umfassend gestärkt sowie die zentralen Stärken kultiviert und gefördert werden. Drittens soll die industrielle Transformation vorangebracht und eine solide Grundlage für hochwertige Entwicklung geschaffen werden. Viertens sollen die "fünf Netzwerke" qualitativ verbessert und aufgerüstet, stärker unterstützt und deren Leistungsfähigkeit garantiert werden. Fünftens soll die Gesamtplanung der Stadt- und Landregionen erfolgreich umgesetzt und die koordinierte Entwicklung der gesamten Provinz gefördert werden. Sechstens sollen die Zielsetzungen der ersten Phase der National Ecological Civilization Pilot Zone implementiert und neue Maßstäbe für die Qualität des ökologischen Umfelds gesetzt werden. Siebtens sollen sozialwirtschaftliche Mängel behoben und die Bereitstellung öffentlicher Dienste optimiert werden. Achtens sollen die zentralen mit dem Lebensunterhalt der Bevölkerung verbundenen Probleme angegangen und sichergestellt werden, dass die gesamte Bevölkerung von den Entwicklungserfolgen profitiert.



