BÖRSEkandiDATENbank, Eintrag 12: Luke Roberts, Hersteller von smarten Lampen in Wien: "Ein Börsegang ist für uns derzeit noch in weiter Ferne. Grundsätzlich kann ich mir einen Börsegang vorstellen, bis dahin müssen wir unser Business aber noch ordentlich ausbauen." https://www.luke-roberts.com/ MEHR: https://boerse-social.com/search/börsekandidatenbank BÖRSEkandiDATENbank 11: ÖBAG (gabb Neue Aktien)BÖRSEkandiDATENbank 10: Steadysense (gabb Neue Aktien) BÖRSEkandiDATENbank 9: Themis Bioscience NV (gabb Neue Aktien)BÖRSEkandiDATENbank 8: wikifolio (gabb Neue Aktien) BÖRSEkandiDATENbank 7: Signa Sports (gabb Neue Aktien)BÖRSEkandiDATENbank 6: 506.ai (gabb Neue Aktien)BÖRSEkandiDATENbank 5: Novomatic ...Den vollständigen Artikel lesen ...