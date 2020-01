Der deutsche Aktienmarkt tastet sich langsam in Richtung neuer Bestmarken vor. Der Dax näherte sich seinem bisherigen Rekordhoch vom Januar 2018 auf nur noch etwa 50 Stellen. Allerdings blieben am US-Feiertag wichtige Impulse aus. Der deutsche Leitindex lag am Montagnachmittag mit 13.545 Zählern leicht im Plus. Der EuroStoxx50 gab dagegen leicht...

Den vollständigen Artikel lesen ...