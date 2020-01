Woran liegt es, dass vielen Menschen trotz guter Vorsätze Konzentration schwerfällt und Ablenkung unvermeidbar scheint? Der australische Autor Steve Glaveski gibt im Interview Tipps, wie den Zeitfressern beizukommen ist.

WirtschaftsWoche: Herr Glaveski, Sie beschäftigen sich mit Zeitmanagement und wie man Ablenkung vermeidet. Da kann man viel optimieren - aber gibt es auch eine Grenze, an der es nicht mehr effizienter und zeitsparender geht?Steve Glaveski: Natürlich. Heute können Menschen Zeit sparen, indem sie verschiedene Techniken anwenden. Viele stumpfsinnige Tätigkeiten nehmen uns Computer und Algorithmen ab. Wir können Aufgaben auslagern und delegieren. Und wir können Aufgaben effektiv priorisieren. Unsere natürliche Grenze ist, dass wir Menschen den natürlichen Drang haben, immer die einfachsten Dinge zuerst zu machen und Energie zu sparen. Was dabei im Büro herauskommt: Erst einmal eine Stunde E-Mails bearbeiten, dann mal bei Linkedin vorbeischauen - statt die schwierige und schmerzhafte Arbeit zu erledigen, etwa die Präsentation oder den Artikel. Da kann man sich zwar disziplinieren und verbessern, aber dieser "innere Schweinehund" wird uns immer ärgern.

Zusätzlich prasselt ja auf jeden Bildschirmarbeiter eine Menge an Nachrichten, Kalender-Pop-ups und so weiter ein.Das ist ein Problem der Kultur in vielen Unternehmen. Alles wird als dringlich gesehen, wir erwarten sofortige Antworten auf Mails und Slack-Nachrichten. Dadurch hat niemand genug Raum, um in die kreative Zone zu kommen. Damit meine ich echte Konzentration, in der wir fünfmal so produktiv sind. Aber wenn wir den ganzen Tag Mails checken und bei jedem Brummen sofort zum Smartphone greifen, werden wir permanent aus dem Flow gerissen - oder kommen nie hinein. Jedes Mal dauert es 23 Minuten, um zurückzukommen. So können viele Leute den ganzen Tag busy verbringen, ohne etwas zu erreichen.

Haben Sie selbst schmerzvolle Erfahrungen damit gemacht?Ja, sicher. Ich habe fast zehn Jahre in der Unternehmenswelt verbracht, bei großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Investmentbanken. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...