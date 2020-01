Chicago (ots/PRNewswire) - Ehemalige Mitglieder des Mu Sigma-Leitungsteams, darunter Shelly Singh, Deepinder Dhingra und Pavan Palety, schließen sich zusammen, um ein Spitzenunternehmen für Enterprise-KI aufzubauenSamya.AI, ein KI-SaaS-Unternehmen für Umsatzwachstum im Unternehmenssektor, hat heute bekanntgegeben, dass es in einer von Sequoia India angeführten Seed-Finanzierungsrunde 6 Mio. $ mobilisiert hat.Die folgenden Investoren haben sich ebenfalls an Samyas Auftaktfinanzierung beteiligt: Ashish Gupta (Gründer von Junglee.com und Helion VC), Deb Henretta (Partner, G100 Companies und ehemaliger Group President, P&G), Arijit Sengupta (Gründer von Kradle Ventures und Antuit Inc), Deborah Kops (ehemalige COO und Vorstandsmitglied von Antuit Inc und ehemaliger CMO von WNS) und Sandeep Sugla (Gründer von Marketsandmarkets Inc)Samya.AI ist die Idee von Shailendra Singh, Deepinder Dhingra und Pavan Palety, erfahrene Führungskräfte, die in leitenden Positionen bei Unternehmen wie IBM, Noodle.ai, Mu Sigma und MarketsandMarkets tätig waren. Shelly Singh und Deepinder Dhingra waren maßgeblich an der Entwicklung von Mu Sigma zu einem Einhorn mit branchenführenden Margen beteiligt. Singh leitete den Bereich Vertrieb & kommerzielle Effektivität, während Dhingra für Produkte & Strategie verantwortlich war. Palety leitete das Gründerbüro und den europäischen Vertrieb.Die globale Verbrauchsgütersektor (CPG, Consumer Packaged Goods) büßt zwischen 8 und 10 % seines potenziellen Umsatzwachstums ein. Grund dafür sind die größere Dimension, Komplexität und Volatilität an der Schnittstelle von Nachfrage- und Angebotsabläufen. Allein in den USA wird der Verlust auf 150 Mrd. $ geschätzt."Das Zusammenspiel zwischen Nachfrage und Angebot wird zunehmend undurchschaubarer und unsicherer, wodurch enorme Chancen für Umsatzwachstum verloren gehen. Dieser Trend wird sich fortsetzen, wenn man nicht proaktiv entgegensteuert. Dies wird besonders relevant, wenn man an die vielen CPG-Unternehmen denkt, die ein sättigendes Wachstum verzeichnen", sagte Mitgründer und CEO Shailendra 'Shelly' Singh.Der Großteil dieses Verlusts geht auf Ineffizienzen an der Schnittstelle von zentralen Abläufen in den Bereichen Verkauf/Vertrieb, Preisgestaltung & Werbemaßnahmen und Lagerhaltung zurück. Diese Teams arbeiten oft in Silos und mit verschiedenen Altsystemen. Sie wenden bei Optimierungsmaßnahmen unterschiedliche Metriken an und sind nicht in der Lage, bei ihren Aktivitäten neue Muster, Schwachpunkte und gegenseitige Abhängigkeiten vorherzusehen und proaktiv daraus zu lernen. Äußere Faktoren wie sich ändernde Wetterverhältnisse, Makroökonomie und Verbrauchervorlieben verschärfen das Problem zusätzlich.Samya.AI ist das einzige KI-Unternehmen für Umsatzwachstum, das den Verbrauchsgütersektor dabei unterstützt, diese drängenden Themen ganzheitlich anzugehen. Der einzigartige Ansatz kombiniert die Stärken von KI/ML-Methoden wie Deep Learning, probabilistischem Machine Learning und Reinforcement Learning, um die Problemstellungen in diesem Sektor gezielt zu adressieren. Samya.AI stützt sich auf eigens für diesen Zweck entwickelte und miteinander verknüpfte KI-SaaS-Module, um einen beispiellosen Mehrwert und eine 10-fache Verbesserung gegenüber anderen Lösungen zu erzielen."Entscheidungsträger in der ersten Reihe brauchen KI/ML-gestützte Lern- und Empfehlungssysteme, um das Problem versickernder Umsätze zu beheben", sagte Deepinder Dhingra, Mitgründer, COO & CPO. "Wir entwickeln ein disruptives Produkt, indem wir das beste KI/ML- und Produktentwicklungsteam des Sektors mit Sitz in Bangalore aufbauen.""Ich hatte das Glück, bei Mu Sigma viele Jahre lang Shelly und Deepinder als Kollegen zu haben. Ich freue mich außerordentlich auf die Gelegenheit, mit den beiden und Pavan am Aufbau von Samya.AI zusammenzuarbeiten", sagte Shailendra Singh, Managing Director, Sequoia Capital (India) Singapore. "Sie verfolgen ein ehrgeiziges Ziel, und die ersten Ergebnisse der 'Wertnachweis'-Pilotprojekte mit internationalen Verbrauchsgüterunternehmen sind äußerst vielversprechend. Unsere Mission ist der Aufbau eines der führenden grenzüberschreitenden KI-SaaS-Unternehmen mit Sitz in Indien".Samya arbeitet derzeit mit mehreren Fortune 500-Unternehmen an Wertnachweisprojekten, und die ersten Ergebnisse sind wirklich erfolgversprechend."In der Auftaktphase sind wir sehr wählerisch und kollaborieren ausschließlich mit vorwärts denkenden Kunden, da es auf eine enge Zusammenarbeit mit mehreren Entscheidungsträgern ankommt. Auf lange Sicht wollen wir ein ausgedehntes und facettenreiches Ökosystem von Partnern und Beratern aufbauen, die uns dabei helfen können, den Erfolg unserer internationalen Kunden voranzubringen", sagte Pavan Palety, Samyas dritter Mitgründer und Chief Customer Officer, abschließend.Informationen zu Samya.AISamya.AI ist das einzige Unternehmen, das den Verbrauchsgütersektor an der Schnittstelle von Nachfrage- und Angebotsabläufen mit KI beim Umsatzwachstum unterstützt. Samya.AI kombiniert die Stärken von Deep Learning, probabilistischem Machine Learning und Reinforcement Learning mit tiefer Expertise, um Unternehmen im Verbrauchsgütersektor dabei zu helfen, potenzielles Umsatzwachstum zurückzugewinnen. Samya.AI hat seinen Hauptsitz in Chicago (USA) und eine Niederlassung in London (VK). Das Produkt- und F&E-Zentrum befindet sich in Bangalore (Indien).Ansprechpartner für Medien:Pavan PaletyPavan.palety@samya.ai+44 7762 562714 Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1077540/Samya_Founders.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1078617/Samya_Logo_Logo.jpgOriginal-Content von: Samya.AI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/140488/4497314