London (www.aktiencheck.de) - Nachdem die Europäische Union die Briten nicht mehr umstimmen konnte und das Ausscheiden des Vereinigten Königreichs aus der EU kurz bevorsteht, deutet alles auf eine gütliche Trennung hin, so Mark Dowding, Partner und Chief Investment Officer von BlueBay. Aus seinen Gesprächen in Brüssel in dieser Woche entnehme Dowding, dass sich EU-Präsidentin Ursula von der Leyen möglichst reibungslos mit Großbritannien auf die Grundlagen der künftigen Handelsbeziehungen verständigen wolle. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...