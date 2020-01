A1 Telekom Austria startet mit dem rund 54.000 km langen Glasfasernetz in Österreich und der 5G Frequenzausstattung nun das 5Giganetz. Mit 25. Jänner 2020 werden 350 5G Standorte in 129 Gemeinden in ganz Österreich in Betrieb genommen, damit startet A1 das mit deutlichem Abstand größte 5G Netz in Österreich. Der Verkauf der neuen Geräte und Tarife beginnt am 27. Jänner 2020. A1 investiert jedes Jahr rund 450 Mio. Euro in die digitale Infrastruktur Österreichs. Die Inbetriebnahme des 5Giganetzes findet am 25. Jänner in Kitzbühel statt. An dem Wochenende finden auch die prominenten Hahnenkammrennen statt. A1 Telekom Austria Group CEO Thomas Arnoldner: "5G ist die Basis der künftigen Digitalisierung Österreichs und ...

