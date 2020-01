Vaduz (ots) - Der Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK), Peter Maurer, besuchte am Montag, 20. Januar Liechtenstein. Er stattete S.D.I.K.H. dem Erbprinzenpaar einen Höflichkeitsbesuch ab und traf sich mit Regierungsrätin Katrin Eggenberger.



Auf Einladung von Regierungsrätin Eggenberger tauschte sich IKRK-Präsident Maurer ausserdem mit Vertretern liechtensteinischer Unternehmen, Organisationen und Stiftungen über neue Finanzierungsmechanismen für den humanitären Sektor aus. Um Engpässe bei der Finanzierung von IKRK-Einsätzen in Krisengebieten zu überbrücken, arbeitet das IKRK an alternativen Finanzierungsmodellen, über die Peter Maurer informierte.



Das IKRK ist seit vielen Jahren eine der wichtigsten Partnerorganisationen in der liechtensteinischen Not- und Wiederaufbauhilfe. Aufgrund seines klaren Auftrags, seines professionellen Vorgehens und seiner konsequenten Einhaltung der humanitären Grundsätze zählt das IKRK zu den Organisationen, die bei bewaffneten Konflikten und Katastrophen bevorzugt Zugang erhalten, um humanitären Schutz und Hilfe für Betroffene zu gewährleisten.



