NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Santander von 3,60 auf 3,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die schwache Kapitalposition dürfte weiter auf der Stimmung lasten und möglicherweise auch auf dem Gewinnwachstum, schrieb Analyst Benjie Creelan-Sandford in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte liegt mit seinen Gewinnschätzungen für das spanische Kredithaus um 13 Prozent unter den durchschnittlichen Markterwartungen für 2021. Der aktuelle Trend niedriger Rückstellungen dürfte kaum aufrechtzuhalten sein./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2020 / 16:19 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2020 / 16:19 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0113900J37

