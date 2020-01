"Das stetig wiederkehrende Schüren einer negativen Stimmung gegenüber Kapitalmarkt, heimischen Unternehmen und ihrer Dividendenpolitik schadet Beschäftigung und Wohlstand in unserem Land", meint Clemens Wallner, wirtschaftspolitischer Koordinator in der Industriellenvereinigung (IV), anlässlich aktueller Aussagen der Arbeiterkammer (AK) über Ausschüttungsquoten bei Unternehmen in Österreich. Die AK kritisiert demnach, dass Österreichs Mittel- und Großunternehmen "enorme Summen an die Eigentümer/-innen ausschütten". Der AK-Wertschöpfungsbarometer zeigt klar: Die Unternehmen machen kontinuierlich satte Gewinne, reinvestieren diese aber in viel zu geringem Ausmaß. AK-Präsident Johann Kalliauer: Diese ...

