Die traditionelle chinesische Kultur stand im Mittelpunkt der Ausstellung zum traditionellen kulturellen Austausch und Erbe Chinas und Italiens, die letzte Woche in Florenz stattfand. Nach einem Begrüßungsempfang, an dem chinesische und italienische Gäste aus Wissenschaft und Kunst teilnahmen, würdigte die Ausstellung zudem den 50. Jahrestag der diplomatischen Beziehungen zwischen China und Italien.

Master Fan Weiguo, an inheritor of Mount Tai Shadow Puppet Play, performed shadow puppet plays with experience sessions during the exhibition. (Photo: Business Wire)