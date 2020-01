LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Merck KGaA von 88 auf 94 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Bewertung des Unternehmens reagiere empfindlich auf Stimmungsschwankungen der Anleger, schrieb Analystin Emily Field in einer am Montag vorliegenden Studie. Trotz des guten Kursverlaufs bleibt die Expertin in ihrer Prognose hinter der Konsenseinschätzung zurück. Sie habe Vorbehalte gegenüber dem Kernprodukt "Mavenclad" sowie den Gewinnaussichten im Gesundheitsgeschäft./ssc/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2020 / 00:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2020 / 05:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006599905

