Ein Insider der chinesischen Industrievereinigung CPIA hat pv magazine bestätigt, dass allein im Dezember zwölf Gigawatt Photovoltaik-Leistung im Land zugebaut wurden. In den elf Monaten davor waren es insgesamt weniger als 18 Gigawatt.von pv magazine International 12,2 Gigawatt an Photovoltaik-Leistung sind allein im Dezember in China neu installiert worden, wie eine Quelle beim chinesischen Photovoltaik-Industrieverband CPIA pv magazine bestätigte. Damit habe der Photovoltaik-Zubau im vergangenen Jahr bei 30,1 Gigawatt gelegen. Bis Ende November lag die für das Jahr neu installierte Leistung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...