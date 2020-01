Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages Martin Luther King Day geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18:10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.799,03 -0,24% +1,44% Stoxx50 3.469,04 -0,24% +1,94% DAX 13.548,94 +0,17% +2,26% FTSE 7.651,44 -0,30% +1,75% CAC 6.078,54 -0,36% +1,68% DJIA 29.348,10 +0,17% +2,84% S&P-500 3.329,62 +0,39% +3,06% Nasdaq-Comp. 9.388,94 +0,34% +4,64% Nasdaq-100 9.173,73 +0,53% +5,05% Nikkei-225 24.083,51 +0,18% +1,80% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 171,69 -1

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,77 58,54 +0,4% 0,23 -3,8% Brent/ICE 65,27 64,85 +0,6% 0,42 -1,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.561,13 1.557,30 +0,2% +3,83 +2,9% Silber (Spot) 18,07 18,03 +0,2% +0,04 +1,2% Platin (Spot) 1.022,70 1.022,65 +0,0% +0,05 +6,0% Kupfer-Future 2,84 2,85 -0,1% -0,00 +1,6%

Die Ölpreise profitieren etwas von Lieferausfällen in Libyen. Dort ist eine wichtige Exportpipeline im Westen des Landes von Truppen des Generals Haftar blockiert worden, und dies nur einen Tag nachdem die Ölförderung des Landes aufgrund der Blockade eines Hafens schon halbiert werden musste. Auch im Irak ist es zu Produktionsausfällen gekommen, nachdem Sicherheitspersonal den Zugang zum Ölfeld al-Ahdab blockiert hatte, um auf diese Weise Festanstellungen zu erzwingen. Die Umsätze sind am Montag wegen der feiertagsbedingten Abwesenheit der US-Akteure allerdings dünn.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:30 AU/BHP Group, Produktionsbericht 1H, Melbourne

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Aktienmärkte haben sich am Montag kaum von der Stelle bewegt. Händler verwiesen auf die dünne Nachrichtenlage und den Feiertag in den USA am Montag. Als leicht belastend wurde gesehen, dass der Internationale Währungsfonds seine Wachstumsprognose für die Weltwirtschaft etwas gesenkt hatte. Die Aussicht auf höhere Klimasteuern belastete Fluggesellschaften. Die Analysten von Davy Research unterstreichen, dass Lufthansa Probleme haben werde, die signifikant höheren Flugsteuern 2020 zu absorbieren. Der Index der europäischen Reiseaktien gab um 0,8 Prozent nach, Lufthansa fielen um 2,0 Prozent, Air France um 4,6 Prozent und IAG um 2,1 Prozent. Telefonica legten um 2,7 Prozent zu. Kurstreiber war ein Bericht der spanischen Zeitung "El Mundo", dass die Gesellschaft ein Kaufangebot für ihr Geschäft in Lateinamerika ex Brasilien erhalten habe. Outokumpu sprangen in Helsinki um 12,6 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat im vierten Quartal den Gewinn überraschend deutlich gesteigert. Jenoptik fielen um 0,5 Prozent, nachdem der Verkaufsstopp der Sparte Vincorion angekündigt worden war. Als Grund gab Jenoptik Unzufriedenheit mit den Preisgeboten an.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:11 Fr, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1084 -0,06% 1,1101 1,1094 -1,2% EUR/JPY 122,12 -0,02% 122,30 122,21 +0,2% EUR/CHF 1,0740 +0,03% 1,0747 1,0739 -1,1% EUR/GBP 0,8528 -0,05% 0,8540 0,8516 +0,8% USD/JPY 110,17 +0,03% 110,18 110,16 +1,3% GBP/USD 1,2998 -0,04% 1,3000 1,3027 -1,9% USD/CNH (Offshore) 6,8680 +0,02% 6,8520 6,8639 -1,4% Bitcoin BTC/USD 8.654,76 +0,28% 8.661,26 8.855,77 +20,0%

Am Devisenmarkt hielten sich die Anleger am Montag zurück, denn in der laufenden Woche stehen Zinssitzungen mehrerer bedeutender Notenbanken an. Am Dienstag wird die Bank of Japan das Ergebnis ihrer zweitägigen Beratungen bekanntgeben, am Donnerstag folgt die Europäische Zentralbank. Die ING vermutet, dass die EZB an ihrer ultralockeren Geldpolitik auf absehbare Zeit festhält. Der Euro werde sich daher in einer engen Spanne bewegen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den asiatischen Börsen hat sich am Montag keine klare Tendenz durchgesetzt. Gemein hatten die Handelsplätze relativ geringe Kursbewegungen, was Händler mit dem Feiertag in den USA erklärten. Auch die in dieser Woche Fahrt aufnehmende Berichtsperiode der Unternehmen habe einer ausgeprägte Kauflust im Weg gestanden, hieß es im Handel. Toshiba sanken in Tokio um 3,5 Prozent, das Unternehmen hatte von Belastungen einer Tochter berichtet. Samsung Electronics legten in Seoul um 1,8 Prozent zu, nachdem der Konzern Änderungen im Vorstand bekannt geben hatte. LG Chem zogen um 6,3 Prozent an, hier stützten Meldungen über ein mögliches Gemeinschaftsunternehmen mit Hyundai Motor zum Bau von E-Autobatterien. Die Kasinobetreiberaktien Sands China und Galaxy Entertainment verloren in Hongkong 5,9 und 5,4 Prozent. Beide Titel waren zuletzt deutlich gestiegen. Im australischen Rohstoffsektor legten BHP um 1,6 Prozent zu, Rio Tinto um 0,9 Prozent. Nach operativ und wetterbedingten Rückschlägen 2019 will Rio Tinto in diesem Jahr wieder mehr Eisenerz absetzen. Die Titel des Goldminenbetreibers Silver Lake schnellten um 6,7 Prozent nach oben nach einem verbesserten Ausblick. Super Retail Group sanken dagegen um 1,8 Prozent, nachdem der Einzelhandelskonzern einen Absatzeinbruch über Marktbefürchtungen wegen der Buschfeuer vermeldet hatte. In Shenzhen kletterten Guoxuan um 10 Prozent. Der chinesische Batteriehersteller Guoxuan High-Tech Co hatte Gespräche über eine mögliche Kooperation mit Volkswagen bestätigt.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Ufo setzt Streikvorbereitungen nach neuem Vorschlag von Lufthansa aus

Die Deutsche Lufthansa und die Kabinengewerkschaft Ufo setzten ihre Gespräche im laufenden Tarifkonflikt fort. Der Airline-Konzern habe der Gewerkschaft einen neuen Lösungsansatz übermittelt, teilte die Unabhängige Flugbegleiter Organisation (Ufo) mit. Die am Sonntag angekündigten Streiks sind damit vorerst vom Tisch.

Thyssen konzentriert sich bei Aufzügen auf drei Konsortien - Agentur

Im Bieterrennen um die lukrative Aufzugssparte von Thyssenkrupp sind einem Agenturbericht zufolge drei Konsortien aus Finanzinvestoren in die enge Wahl gekommen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf informierte Personen berichtet, will sich der Konzern auf maximal drei Finanzinvestoren konzentrieren. Weiter heißt es, dass auch der Aufzugs-Konkurrent Kone noch im Januar eine Offerte einreichen könnte. Ein Sprecher von Thyssenkrupp wollte den Bericht gegenüber Dow Jones Newswires nicht kommentieren.

Aroundtown erreicht bei TLG-Übernahme bereits die Mehrheit

Bei der laufenden Übernahme von TLG Immobilien durch Aroundtown zeichnet sich eine deutliche Mehrheit ab. Bis zu diesem Montag um 14 Uhr und damit knapp anderthalb Tage vor dem Ende der Andienungsfrist verfügte Aroundtown bereits über 53 Prozent aller TLG-Anteile, wie einer aktuellen Mitteilung zu entnehmen ist.

Convergenta schlägt Ceconomy-HV eigenen Vertreter für Aufsichtsrat vor

Der Minderheitsaktionär von Media-Markt und Saturn, Convergenta, will über die Hauptversammlung einen eigenen Vertreter in den Aufsichtsrat der Media-Markt-Saturn-Mehrheitsaktionärin Ceconomy schicken und damit den Einzug des drittgrößten Aktionärs Freenet verhindern. Zu diesem Zweck hat Convergenta einen Gegenantrag zur Hauptversammlung der Ceconomy eingereicht, der sich gegen die Wahl von Freenet-CEO Christoph Vilanek richtet.

Evotec hebt dank hoher Meilensteinzahlungen Gewinnprognose 2019 an

Der Biotechnologiekonzern Evotec hat im vergangenen Jahr deutlich mehr verdient als selbst erwartet. Dies sei vor allem auf eine starke operative Entwicklung im Schlussquartal und auf unerwartet hohe Meilensteinzahlungen aus langjährigen Partnerschaften wie Celgene, Bayer und Sanofi im Dezember 2019 zurückzuführen, teilte der im MDAX und TecDAX notierte Konzern mit.

TK-Anbieter Frosta verfehlt Gewinnziel

Höhere Rohmaterialkosten sowie außerordentliche Kosten für die Umstellung der Verpackung machen der Frosta AG einen Strich durch die Gewinnplanung. Demnach wird laut den noch ungeprüften Zahlen 2019 nur ein Überschuss von voraussichtlich 12,1 Millionen Euro anfallen. Geplant hatte das Unternehmen aus Bremerhaven mit 15 Millionen Euro. Der Umsatz werde entsprechend der Prognose voraussichtlich leicht wachsen, hieß es weiter.

Unterlegene Kieler Werftengruppe geht gegen Auftragsvergabe der Bundeswehr vor

Nach der Vergabe des Auftrags für neue Marineschiffe an ein niederländisches Konsortium ficht eine Werftengruppe aus Kiel die Entscheidung der Bundeswehr juristisch an. Das Unternehmen mache von den im Vergaberecht vorgesehenen Möglichkeiten Gebrauch und habe deshalb die fragliche Vergabeentscheidung gerügt, teilte ein Sprecher des Unternehmens German Naval Yards Kiel mit.

Springer und Funke beenden Vermarktungs-Joint-Venture

Axel Springer und Funke Mediengruppe beenden ihr Vermarktungs-Joint-Venture zum 31. August 2020. Die gemeinsame Vermarktungsorganisation der beiden Medienhäuser, Media Impact, werde sich künftig auf die crossmediale Vermarktung des Zeitungs- und Digitalportfolios von Springer sowie einzelner Mandanten fokussieren, teilte der Hamburger Konzern mit.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 20, 2020 12:11 ET (17:11 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.