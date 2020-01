Definition: Shareholder Value Frei aus dem Englischen übersetzt bedeutet Shareholder Value Aktionärswert. Der Shareholder Value mißt den Ertragswert bzw. Marktwert des Eigenkapitals eines Unternehmens. Bei börsennotierten Aktiengesellschaften kann der Shareholder Value am Kurswert der Aktien des Unternehmens abgelesen werden. Der Shareholder Value Ansatz Beim Shareholder Value Ansatz ergreift der Vorstand einer Aktiengesellschaft alle notwendigen Maßnahmen, um den Unternehmenswert des Un..

