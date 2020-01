von Andreas Hohenadl, Euro am SonntagWie ein Seismograf zeigen die Preiskurven von Gold und Rohöl die Verfassung der weltweiten Investoren an. Angst und Erleichterung - zwischen diesen Emotionen pendelt die Stimmung an den Märkten seit Tagen. Aktuell signalisieren die Kurven nach heftigen Ausschlägen wieder Entspannung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...