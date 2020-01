MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zu Knöllchen von Leiharbeitern:



"Aus gutem Grund kann staatliches Handeln nicht einfach privatisiert werden. Eine Ordnungsbehörde wird in ihre Entscheidung immer auch Entlastendes für den Missetäter einbeziehen - sprich die Frage beantworten: Was ist verhältnismäßig? Ein Unternehmen, das sich aus dem Erlös der Verwarngelder finanziert, will Kasse machen - und dürfte daher nicht selten übers Ziel hinaus schießen."/al/DP/he