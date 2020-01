MANNHEIM (dpa-AFX) - "Mannheimer Morgen" zu Ganztagsbetreuung:



"In Ganztagsbetreuung zu investieren, ist zweifellos gut angelegtes Geld, damit sich bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter etwas verbessert. Auch für die Bildungschancen von Kindern aus sozial schwachen Haushalten. Fakt ist aber ebenso: Der Rechtsanspruch könnte nicht nur an den noch fehlenden Mitteln scheitern, sondern auch am Personalmangel. Lehrer werden fast überall dringend gesucht. Die Kosten-Nutzen-Rechnung des jüngsten Giffey-Gutachtens klammert augenscheinlich auch dies aus. Es steht auf sehr wackligen Füßen."