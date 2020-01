Das Cable ist mit zusätzlichen Abwärtsrisiken konfrontiert und könnte in die Region 1,2950 fallen, so die FX-Strategen der UOB Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Prognose: " Wir waren der Meinung, dass das GBP am vergangenen Freitag 'weiter in Richtung 1,3105 steigen wird', und haben uns nicht geirrt, denn es stieg auf einen Höchststand von 1,3120. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...