VENLO/KÖLN (dpa-AFX) - Der Online-Arzneimittelhändler Shop Apotheke hat 2019 wie geplant kräftig zugelegt. Auf Basis vorläufiger Zahlen wuchs der Umsatz im abgelaufenen Jahr um etwa 30 Prozent auf 701 Millionen Euro, wie das im SDax gelistete Unternehmen am Dienstag im niederländischen Venlo mitteilte. Davon blieben voraussichtlich wie angekündigt 2,0 bis 2,3 Prozent als bereinigter Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) beim Unternehmen hängen.



Ihre eigenen Prognosen hat die Gesellschaft den Angaben zufolge damit "klar erreicht". Die Zahl der aktiven Kunden wuchs von Ende 2018 bis Ende 2019 von 3,5 auf rund 4,7 Millionen. Der Umsatzanstieg sei damit fast vollständig auf organisches Wachstum zurückzuführen. Das Unternehmen betreibt Online-Apotheken in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz. Seine endgültigen Jahreszahlen will es wie geplant am 17. März veröffentlichen./stw/fba

