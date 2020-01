Zürich (awp) - Beim Biotech-Unternehmen Evolva kommt es zu weiteren Änderungen im Verwaltungsrat und in der Geschäftsleitung. So werden der kommenden Generalversammlung der ehemalige Lonza-CEO Richard Ridinger sowie Stephan Schindler, amtierender Finanzchef von Bachem zur Zuwahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen, teilte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...