DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

An der neuartigen Lungenkrankheit in China ist ein weiterer Mensch gestorben. Der 89-jährige Mann erlag in einem Krankenhaus der zentralchinesischen Stadt Wuhan seinen Atembeschwerden. Die Gesamtzahl der registrierten Todesopfer stieg damit auf vier. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) will sich am Mittwoch in einem Krisentreffen mit der neuartigen Krankheit befassen. Ein Notfallkomitee will darüber beraten, ob ein internationaler Gesundheitsnotstand ausgerufen wird. Die Sorgen wurden durch Aussagen des chinesischen Forschers Zhong Nanshan verstärkt, wonach das Virus auch von Mensch zu Mensch übertragbar ist. Nach Angaben der Gesundheitsbehörden war das neuartige Coronavirus zuerst im Dezember auf einem Fisch- und Geflügelmarkt von Wuhan aufgetreten. In der Stadt gibt es auch die mit Abstand meisten Erkrankungen durch den Erreger. Mittlerweile fünf bestätigte Fälle der Krankheit traten auch in Peking sowie zwei in Shanghai auf. Zudem wurden bislang insgesamt vier Fälle der neuartigen Erkrankung in Japan, Südkorea und Thailand von den Behörden verzeichnet. Alle diese Patienten waren zuvor nach Wuhan gereist. Das neue Virus stammt aus der Erregerfamilie, zu der auch der tödliche Sars-Erreger gehört. An der Sars-Epidemie waren in den Jahren 2002 und 2003 knapp 350 Menschen in Festlandchina sowie knapp 300 weitere in Hongkong gestorben.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 4Q, Los Gatos

22:09 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 4Q, Armonk

22:15 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 4Q, Chicago

AUSBLICK KONJUNKTUR

Keine wichtigen Termine angekündigt

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Future 3.312,50 -0,41% Nikkei-225 23.864,56 -0,91% Hang-Seng-Index 28.077,10 -2,50% Kospi 2.239,69 -1,01% Shanghai-Composite 3.060,93 -1,13% S&P/ASX 200 7.066,30 -0,19%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Schwächer - Marktteilnehmer bringen die Verkaufsstimmung in Zusammenhang mit dem bislang unbekannten Virus in Ostasien, der für schwere Lungenerkrankungen verantwortlich gemacht wird und der offenbar auch von Mensch zu Mensch übertragbar ist. Die bereits zu beobachtende Ausbreitung des erstmals in der chinesischen Stadt Wuhan aufgetretenen Virus, dürfte sich gerade im Umfeld der am Wochenende beginnenden mehrtägigen chinesischen Neujahrsfeierlichkeiten ausweiten, so die Befürchtung. Millionen von Chinesen seien dann auf Reisen quer durch das Land und auch über die Landesgrenzen hinaus. "Das ist die erste Reaktion des Marktes, wie wir sie schon früher gesehen haben beim SARS-Ausbruch", sagt Stephen Innes, Marktstratege bei AxiTrader. Für die sich gerade erholende Weltkonjunktur könne dies zu einem stärkeren Bremsfaktor werden. Daneben verweisen Marktakteure aber auch auf die zuletzt erreichten hohen Niveaus an den Börsen. Diese animierten zu Gewinnmitnahmen, zumal vor dem Hintergrund der Fahrt aufnehmenden Quartalsberichtssaison. In Hongkong kommt als besonderer Belastungsfaktor hinzu, dass Moody's die Bonität der seit Monaten von teils gewaltsamen Protesten gegen die Regierung erschütterten Sonderverwaltungszone abgestuft hat. Bei den Einzelwerten stehen Aktien von Unternehmen im Mittelpunkt, die eine potenzielle epidemieartige Ausweitung des neuartigen Coronavirus besonders schnell zu spüren bekommen dürften. Aktien von Fluggesellschaften fallen in der geasamten Region deutlich zurück.

US-NACHBÖRSE (Freitag, 17. Januar)

Best Buy zeigten sich 0,3 Prozent leichter. Bereits während der letzten Minuten des regulären Handels hatte der Kurs um gut 1 Prozent nachgegeben, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hatte, dass es intern Vorwürfen gegen seine Chefin Corie Barry nachgeht. Tailored Brands gaben um 1,3 Prozent nach. Das Unternehmen hatte mitgeteilt, dass der Chefbuchhalter die Herrenbekleidungsholding verlässt. Im regulären Handel zuvor war der Kurs um über 4 Prozent gestiegen, nachdem Tailored Brands den Verkauf der Marke Joseph Abboud für 115 Millionen Dollar bekannt gegeben hatte.

WALL STREET (Freitag, 17. Januar)

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 29.348,10 0,17 50,46 2,84 S&P-500 3.329,62 0,39 12,81 3,06 Nasdaq-Comp. 9.388,94 0,34 31,81 4,64 Nasdaq-100 9.173,73 0,53 48,73 5,05 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 988 Mio 846 Mio Gewinner 1.479 2.046 Verlierer 1.430 851 Unverändert 113 119

Etwas fester - Zunehmender Konjunkturoptimismus hievte die Indizes erneut auf Rekordhochs. Für Zuversicht sorgten insbesondere gute Daten aus China, nachdem am Vortag bereits robuste US-Daten für erhöhte Kauflaune gesorgt hatten. Der Dow wurde im späten Handel von deutlichen Abgaben des Schwergewichts Boeing etwas gedrückt. Boeing meldete neue Softwareproblems beim Problemflieger 737 MAX. Die Boeing-Aktie verlor 2,4 Prozent. Gap gaben um 0,4 Prozent nach. Der Modekonzern hatte seine Aufspaltungspläne ad acta gelegt, nachdem vor einem Jahr angekündigt worden war, die Marke Old Navy in eine eigenständige Börsengesellschaft auszugliedern.

US-ANLEIHEN (Freitag, 17. Januar)

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,57 -0,9 1,58 36,5 5 Jahre 1,63 -0,2 1,63 -29,8 7 Jahre 1,74 0,3 1,73 -51,1 10 Jahre 1,83 1,7 1,81 -61,8 30 Jahre 2,28 2,5 2,26 -78,3

Für die Notierungen am US-Anleihemarkt ging es etwas nach unten. Marktteilnehmer verwiesen zur Begründung auf die Ankündigung des US-Finanzministeriums, im ersten Halbjahr 20-jährige Anleihen begeben zu wollen. Die Rendite zehnjähriger Papiere stieg um 1,7 Basispunkte auf 1,83 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo., 10:28h % YTD EUR/USD 1,1096 -0,0% 1,1097 1,1085 -1,1% EUR/JPY 122,02 -0,2% 122,27 122,13 +0,1% EUR/GBP 0,8528 -0,0% 0,8531 0,8546 +0,8% GBP/USD 1,3012 +0,0% 1,3008 1,2970 -1,8% USD/JPY 109,96 -0,2% 110,18 110,17 +1,2% USD/KRW 1166,96 +0,7% 1158,57 1159,00 +1,0% USD/CNY 6,8922 +0,4% 6,8668 6,8634 -1,0% USD/CNH 6,8967 +0,4% 6,8680 6,8654 -1,0% USD/HKD 7,7723 +0,0% 7,7695 7,7679 -0,2% AUD/USD 0,6866 -0,1% 0,6874 0,6869 -2,0% NZD/USD 0,6608 -0,0% 0,6609 0,6606 -1,8% Bitcoin BTC/USD 8.629,01 -0,3% 8.654,76 8.633,51 +19,7%

Die Anleger hielten sich zurück, auch weil in der laufenden Woche Zinssitzungen mehrerer bedeutender Notenbanken anstehen. Die ING vermutet, dass die EZB an ihrer ultralockeren Geldpolitik auf absehbare Zeit festhalten wird. Der Euro werde sich daher in einer engen Spanne bewegen. Im asiatischen Handel am Dienstag legt der Yen als sogenannter sicherer Hafen deutlich zu. Marktteilnehmer führen dies auf Sorgen über eine Ausbreitung des mysteriösen Coronavirus zurück. Der Dollar kostet 109,98 Yen nach 110,22. Der Offshore-Yuan fällt zurück, der Dollar kostet 6,8978 nach 6,8477 Yuan am Montag zur gleichen Tageszeit.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,18 58,66 -0,6% -0,36 -4,7% Brent/ICE 64,56 65,20 -1,0% -0,64 -2,2%

Der Goldpreis tendierte am Montag gut behauptet, doch waren die Umsätze wegen des US-Feiertags dünn. Im asiatisch dominierten Geschäft profitiert das als sicherer Hafen geltendee Edelmetall etwas von Sorgen um eine weitere Virus-Ausbreitung in China. Die Feinunze kostete zuletzt 1.566 Dollar nach 1.562 am Vortag.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.566,67 1.562,82 +0,2% +3,85 +3,3% Silber (Spot) 18,12 18,10 +0,1% +0,02 +1,5% Platin (Spot) 1.021,45 1.021,00 +0,0% +0,45 +5,9% Kupfer-Future 2,81 2,85 -1,4% -0,04 +0,3%

MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR

GELDPOLITIK JAPAN

Die japanische Notenbank halt unverändert an ihrer ultralockeren Geldpolitik fest. Der Einlagensatz bleibt bei minus 0,10 Prozent, ebenso wie die Bank of Japan nicht an der Zielrendite von null für zehnjährige Staatsanleihen rüttelt. Ihre Wachstumsprognosen hob die Notenbank im Rahmen ihrer neuen Projektionen leicht an. Die Wirtschaft soll im laufenden Fiskaljahr per Ende März um 0,8 Prozent wachsen, im Oktober war hier nur eine Expansion von 0,6 Prozent erwartet worden. Im kommenden Jahr rechnet die Bank of Japan nun mit einem Wachstum von 0,9 Prozent statt wie bislang mit 0,7 Prozent.

POLITIK USA

Das Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump geht am Dienstag in die nächste Phase. Zunächst sollen die Regeln für den Fortgang des Prozesses festgelegt werden. Dabei dürften die Demokraten versuchen, Zeugenanhörungen durchzusetzen, was die Republikaner bislang verhindern wollen. In den folgenden Tagen sollen dann Anklage und Verteidigung ihre Argumente vortragen.

USA/FRANKREICH

Im Streit zwischen den USA und Frankreich über eine Digitalsteuer für große US-Internetkonzerne haben sich der französische Staatschef Emmanuel Macron und US-Präsident Donald Trump auf eine Verlängerung der Gespräche bis Jahresende geeinigt. Die Androhung von US-Sanktionen gegen französische Produkte sei vorerst abgewendet worden, verlautete aus französischen Diplomatenkreisen.

BHP

hat im vergangenen Jahresviertel von hohen Eisenerzpreisen profitiert und die Produktion dieses Rohstoffes um 4 Prozent erhöht. In den drei Monaten bis Ende Dezember 2019 produzierte BHP 60 Millionen Tonnen Eisenerz. Allerdings litt das Unternehmen im vierten Quartal 2018 darunter, dass der Eisenbahnbetrieb in der australischen Pilbara-Region zeitweise eingestellt werden musste, weil ein Zug entgleist war.

UBER

zieht sich aus dem indischen Essen-Liefergeschäft zurück. Der dortige Wettbewerber Zomato Media übernimmt die Aktivitäten, dafür bekommt Uber eine Beteiligung von 9,99 Prozent an Zomato. Der US-Konzern will sich aus allen Märkten zurückziehen, in denen er nicht der größte oder zweitgrößte Anbieter ist.

