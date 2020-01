Wolfsburg (ots) -- 2.113.000 Besucherinnen und Besucher- 148.017 Fahrzeugübergaben- Eröffnung der Eventlocation "Hafen 1" mit Global Top ManagementConference und Movimentos- Ausblick 2020: Volkswagen Brand Experience und AutostadtJubiläum Das Jahr 2019 war ein erfolgreiches für die Autostadt in Wolfsburg: Erneut besuchten weit über 2 Millionen Menschen (2.113.000) die Kommunikationsplattform des Volkswagen Konzerns (2018: 2.279.000). Im Februar wurde der 40-millionste Gast seit der Eröffnung der Autostadt im Jahr 2000 begrüßt. Die Zahl der Fahrzeugübergaben lag 2019 mit 148.017 auf Vorjahresniveau (2018: 149.658). Die 3-millionste Auslieferung (Volkswagen T-Cross) wurde im KundenCenter im November 2019 gefeiert.Roland Clement, Vorsitzender der Geschäftsführung der Autostadt: "2019 hat die Autostadt ihre Ziele erreicht: Mehr als 2 Millionen begeisterte Menschen haben unseren Themenpark besucht und weit mehr Gäste als in den Jahren davor haben sich durch den Kauf einer Jahreskarte für die Autostadt entschieden. Erneut haben wir jeden vierten Volkswagen in Deutschland ausgeliefert. Seit der Eröffnung von 'Hafen 1' im Juni 2019 wächst unser neues Konferenzgeschäft sehr gut und Volkswagen, Wolfsburg und die Autostadt profitieren davon. Das zurückliegende Jahr zeigt uns deutlich, dass wir mit einem vielfältigeren Programmangebot und zahlreichen Attraktionen den richtigen Weg eingeschlagen haben."FahrzeugübergabenDie Autostadt bestätigte im vergangenen Jahr erneut ihre führende Position als weltgrößtes Auslieferungszentrum: 148.017 Neuwagen wurden 2019 im KundenCenter übergeben (2018: 149.658). Ihren hohen Gesamtmarktanteil von 26,0 Prozent (2018: 26,1 Prozent) aller in Deutschland an Kunden übergebenen Volkswagen Pkw konnte die Autostadt damit halten. Ein besonderer Moment war die Übergabe des 3-millionsten Neuwagens (Volkswagen T-Cross in der Farbe Reef Blue Metallic) an Familie Peitz aus Berlin. Eine wichtige Wegmarke war zudem die Übergabe des 250.000sten elektrifizierten Fahrzeugs, eines e-Golf (Stromverbrauch, kWh/100 km: kombiniert 13,8 - 12,9; CO2-Emission kombiniert, g/km: 0; Effizienzklasse: A+). Eine Premiere gab es im Oktober 2019 mit der Auslieferung des ersten Scania-Lkws. Zudem erweiterte die Autostadt ihren Fuhrpark mit der Anschaffung eines gasbetriebenen Scania Busses.Eventlocation "Hafen 1"Die Global Top Management Conference (GTMC) war die erste Veranstaltung von Volkswagen in der neuen Eventlocation "Hafen 1". In nur sechs Monaten gebaut, bietet sie Platz für große und kleine Veranstaltungen von Volkswagen, der Autostadt sowie externer Firmen. Die 17. Ausgabe des Tanzfestivals Movimentos fand 2019 erstmals in "Hafen 1" statt und bot fünf renommierten Tanzcompanys aus vier Ländern eine angemessene Bühne. Die Auslastung lag 2019 bei 93 Prozent.ElektromobilitätGemeinsam mit der Konzernmarke Audi elektrisierte die Autostadt ihre Besucherinnen und Besucher im Frühjahr: Zehn Audi e-tron (Stromverbrauch, kWh/100 km: 24,6-23,7 (NEFZ); 26,2-22,6 (WLTP); CO2-Emission kombiniert in g/km: 0; Energieeffizienzklasse A+) standen für kostenfreie Probefahrten durch das Wolfsburger Stadtgebiet zur Verfügung. Im Dezember eröffnete die Ausstellung "Get" ready for ID." in der KonzernWelt: Dort erleben Gäste die neue Elektromobilität von Volkswagen anhand spannender Exponate wie dem ID. View oder ID. Kickstart. Sie erfahren alles rund um das Thema Laden und Ladeinfrastruktur inklusive Wall-Boxen und ID. Chargern und erleben, wie einfach die Handhabung ist. Auf den Parkplätzen der Autostadt stehen seit 2019 für Gäste auch bereits zwei flexible DC-Schnellladesäulen mit bis zu 100 kW Leistung zur Verfügung.Events: Sommerfestival, Mikromobilität, WintereventMehr als 50 Acts traten im Rahmen des neuen Sommerfestivals vom 19. Juli bis zum 1. September auf den Bühnen im Themenpark auf. Musikgrößen wie Revolverheld, Adel Tawil oder Andreas Bourani begeisterten 364.000 Besucher, darunter vor allem junges Publikum (2018: 335.000). Automobile Highlights während des Sommers waren der ID.3 als getarnter Prototyp, der SEDRIC School Bus (seriennahe Studie), MOIA-Shuttles sowie zum Selbsttesten, der Volkswagen Streetmate und eXS Kickscooter von SEAT. Vom 29. November 2019 bis zum 5. Januar 2020 verwandelte sich die Autostadt in eine magische "Winter Wunder Stadt" mit insgesamt 461.000 Gästen (2018/2019: 455.000). Ein Besuchermagnet waren die fünf Tabaluga-Eisshows, die exklusiv von der Autostadt gemeinsam mit Peter Maffay entwickelt wurden.Mobilität: Sim Racing, Ducati, brasilianische KlassikerSeit März 2019 haben rennsportbegeisterte Gäste der Autostadt in der SIM Mobility die Möglichkeit, auf vier Simulatoren - zum Beispiel auf dem ID. R - ihre Fahrkünste zu testen und auf berühmten Rennstrecken wie dem Nürburgring oder Hockenheimring ihre Runden zu drehen. Das erste Angebot für Motorradfahrer schuf die Autostadt gemeinsam mit Ducati pünktlich zum Beginn der neuen Saison im April 2019: Auf einem neu gestalteten Parcours absolvieren seitdem Motorradfahrerinnen und -fahrer ein Sicherheitstraining auf dem eigenen Motorrad. Die Rallye- und Messeauftritte standen 2019 anlässlich des 60. Jahrestages der Volkswagen Werksgründung in Anchieta unter dem Motto "Feito no Brasil - Born local". Damals wurden in Brasilien Fahrzeuge exklusiv für den lokalen Markt produziert - heute wird diese Strategie wieder aufgegriffen.Pädagogische Angebote und Auszeichnung durch UNESCO-KommissionDie Autostadt bietet Gästen aller Altersstufen ein umfangreiches Bildungsangebot. Im zurückliegenden Jahr konnte der außerschulische Lernort zum dritten Mal über 500.000 Schülerinnen und Schüler verzeichnen. Auch 2019 nutzte der Großteil der Besucher die offenen Angebote ohne Voranmeldung. Zu den beliebtesten buchbaren Angeboten gehörten der Workshop "Motorentechnik". Auf der IdeenExpo in Hannover präsentierte die Autostadt im Juni gemeinsam mit ihren Partnerschulen verschiedene interaktive Workshops rund um die Zukunftsthemen Robotik und autonomes Fahren. Am Jahresende wurde die Autostadt mit dem höchsten Auszeichnungsgrad als vorbildlicher Lernort für "Bildung für nachhaltige Entwicklung" (BNE) vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und der Deutschen UNESCO-Kommission ausgezeichnet.Die Gastronomie der AutostadtZum Jahresauftakt 2019 entwarfen die Köche von Mövenpick besondere Menüs für die erfolgreiche Konzertreihe "Concert & Kitchen". Zur Neueröffnung des Eiscafés "Cool & Creamy" wurde ein innovatives Restaurantkonzept mit Stickstoffeis und außergewöhnlichen Dessertkreationen präsentiert. Das Restaurant "Chardonnay" bot in 2019 mit der Umgestaltung zur buchbaren Eventlocation Weihnachtsfeiern, Kochworkshops und Küchenpartys an. Die Manufaktur "Das Brot." wurde bei der achten Bioland Brotprüfung ausgezeichnet - besonders überzeugen konnte das Krustenbrot, das die Medaille in Gold erhielt.The Ritz-Carlton zum elften Mal drei Sterne und Travellers' Choice Award 2019Für das The Ritz-Carlton, Wolfsburg in der Autostadt war es ein sehr erfolgreiches Jahr: Die Auslastung konnte im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden und lag 2019 bei exzellenten 76 Prozent (2018: 72 Prozent). Bereits zum elften Mal in Folge vergab der Guide Michelin die Höchstwertung von drei Sternen an Sven Elverfeld und sein Team des Gourmetrestaurants Aqua. Im Gault-Millau wurde das Aqua mit 19.5 Punkten ausgezeichnet. Für die Community der Reise-Website TripAdvisor® war das Wolfsburger Hotel zudem das drittbeste Luxushotel in Deutschland.Ausblick 2020: Volkswagen Brand Experience und Autostadt JubiläumVom 27. Januar bis zum 18. März 2020 findet am Stammsitz des Volkswagen Konzerns die "Brand Experience" statt: 17.000 Händlerinnen und Händler aus der ganzen Welt besuchen im Rahmen der Veranstaltung unter anderem das Volkswagen Werk, "Hafen 1" und den Themenpark am Mittellandkanal. Im Mittelpunkt stehen der Golf 8, ID.3 und das New Brand Design. Die Autostadt wurde am 1. Juni 2000 gegründet und feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf ein ereignisreiches Jubiläums-Programm freuen.Claudius Colsman, Mitglied der Geschäftsführung der Autostadt:"Vielfalt macht die Autostadt stark. Unsere Gäste erleben bei uns die neue Mobilität von Volkswagen, entdecken Automobilgeschichte im ZeitHaus und Schülerinnen und Schüler nehmen an Bildungsworkshops teil. Gesellschaftliche Themen wie Umwelt- und Energiemanagement, Nachhaltigkeit und Diversity spielen bei uns eine ebenso große Rolle wie eine regionale, biologische Gastronomie und spannende Events. Wichtig ist für uns die starke Verankerung in der Region und die Zusammenarbeit mit unseren regionalen Partnern."Pressekontakt:Autostadt GmbHUnternehmenskommunikationStadtbrücke38440 WolfsburgTelefon +49 - (0) 5361 40-1444Telefax +49 - (0) 5361 40-1419E-Mail: pressestelle@autostadt.deOriginal-Content von: Autostadt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/19185/4497604